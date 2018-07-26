Об этом сообщил Свободе очевидец Олег Терещенко, который снял инцидент на видео.





По словам Терещенко, 23 июля нетрезвый мужчина сидел на скамейке перрона брестского автовокзала в ожидании маршрутки. Когда к нему подошли сотрудники патрульно-постовой службы милиции и попросили пройти с ними, тот отказался. Очевидцы инцидента просили милиционеров «отпустить человека домой». По их словам, мужчина не дебоширил, а просто заснул на скамейке.





Милиционеры предупредили мужчину: если тот откажется добровольно следовать за ними, они применят физическую силу, что и произошло. Вместе с задержанным в служебную машину попала и сотрудница автовокзала, которая пыталась защитить мужчину. На женщину надели наручники.









На видео Олег Терещенко утверждает, что сотрудник милиции матерился в его сторону.





В комментарии УВД Брестского облисполкома указано, что около 16:30 сотрудники Ленинского РОВД получили сообщение, что мужчина спит на скамейке Брестского автовокзала. На месте милиционеры увидели, что у мужчины, который спал на скамейке, были «явные признаки алкогольного опьянения».





Во время посадки задержанного в автомобиль к сотрудникам милиции подошла сотрудница автовокзала пожилого возраста, которая «в грубой форме пыталась помешать законным требованиям правоохранителей».









После объяснения причин задержания, женщина «отреагировала более агрессивно». Действия женщины оценят во время проверки.





Как указало УВД Брестского облисполкома, ранее мужчина 18 раз привлекался к административной ответственности.