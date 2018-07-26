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Автоматический переводчик Google предсказал «возвращение Иисуса»

Пользователи Google Translate обнаружили необычный баг — вместо перевода алогритмы выдают «пророчества» о приближении Судного дня, пишет Motherboard.

Для этого нужно ввести слово dog 19 раз, выбрать язык «маори» и нажать перевод на русский. В поле с результатом перевода появятся следующие предложения:

«Часы Судного Дня - три минуты в двенадцать. Мы переживаем персонажи и драматические события в мире, которые показывают, что мы все больше приближаемся к концу и возвращению Иисуса».

По мнению The Next Web, наиболее логичным объяснением происходящего является проблема с данными на основе которых обучается алгоритм перевода. Представители Google отметили, что странные результаты — «всего лишь функция от введённой бессмыслицы, которая приводит к генерации такой же бессмыслицы». А религиозные тексты могли использовать для тренировки искусственного интеллекта.

Позднее пользователи Reddit обнаружили, что «библейские» фразы возникают и в результате перевода многократно введённых букв ag.

Источник: dev.by
09:34 26/07/2018






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