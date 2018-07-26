Автоматический переводчик Google предсказал «возвращение Иисуса»

Для этого нужно ввести слово dog 19 раз, выбрать язык «маори» и нажать перевод на русский. В поле с результатом перевода появятся следующие предложения:





«Часы Судного Дня - три минуты в двенадцать. Мы переживаем персонажи и драматические события в мире, которые показывают, что мы все больше приближаемся к концу и возвращению Иисуса».





По мнению The Next Web, наиболее логичным объяснением происходящего является проблема с данными на основе которых обучается алгоритм перевода. Представители Google отметили, что странные результаты — «всего лишь функция от введённой бессмыслицы, которая приводит к генерации такой же бессмыслицы». А религиозные тексты могли использовать для тренировки искусственного интеллекта.





Позднее пользователи Reddit обнаружили, что «библейские» фразы возникают и в результате перевода многократно введённых букв ag.