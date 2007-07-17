Работа водителей такси помимо рутинных поездок туда-сюда в течение рабочего дня сопряжена не только со значительными физическими нагрузками, но и с потерей психического здоровья. Пассажиры все разные: трезвые и пьяные, тихие и не очень, бывают и наркоманы.





Чем может обернуться обычная поездка на поступивший заказ, если везешь пассажиров, неравнодушных к наркотикам? Об этом узнал наш читатель Андрей со слов своего друга - водителя одной из служб такси из города Борисова. Регион этот, к слову, и так на слуху у оперативников Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми (УН и ПТЛ), но до сего момента сталкиваться с последствиями "жесткого" задержания здесь не приходилось.





Андрей: "19 июля в 17.00, находясь на смене в службе такси, водитель получил заказ от диспетчера. Трое пассажиров попросили отвезти их в район торфяного болота. Там один из пассажиров вышел примерно на пять минут, а затем такси отправилось на начальный адрес вызова. Никаких подозрений не возникло, пассажиры как пассажиры. Когда приближались к железнодорожному переезду, опустился шлагбаум. Вскоре за автомобилем-такси собралась очередь других ожидающих. В этот момент во встречном направлении ехал пассажирский микроавтобус. Когда он поравнялся с такси, из него выскочили люди в масках и бронежилетах. У одного была метровая монтировка, которой он после криков "никому не двигаться!" ударил в лобовое стекло такси. И это притом что окно водительской двери было полностью открыто.





Момент задержания, запечатленный одним из многочисленных очевидцев





Водитель такси был задержан заодно с пассажирами, как потом выяснилось - закоренелыми наркоманами, со всеми вытекающими последствиями: наручниками, растяжкой, лицом в землю и т.д. К счастью, разобравшись, через минут 25 водителя освободили от наручников, дальше он участвовал в мероприятии по задержанию как свидетель и хозяин досматриваемого транспортного средства. Вся процедура с опросами и освидетельствованием для водителя закончилась в начале одиннадцатого ночи, так же как и для его горе-пассажиров. На вопрос о восстановлении поврежденного автомобиля в милиции никто толком не ответил. А кто в итоге возместит ущерб?"





Что же, на этот вопрос постараемся ответить мы.









Для начала проясним правовые аспекты такого задержания, которые в основном регулируются Законом Республики Беларусь "Об органах внутренних дел" №263-З от 17.07.2007. В соответствии с данным нормативным актом одной из основных задач органов милиции является выявление и пресечение преступлений. Не нужно рассказывать, что борьба с наркотрафиком и наркоторговлей стоит в приоритете, - это в свое время обозначил сам глава государства, причем обозначил предельно ясно и жестко. Да мы и сами понимаем, что это зло калечит тела и души наших детей, поэтому относиться к этому явлению с прохладой не приходится. Проблема на самом деле сложная - не будем на ней останавливаться, пусть это решает законодатель. Мы на конкретном примере ответим, кто, как, почему и в каких случаях должен действовать.





Статья 24 Закона РБ "Об органах внутренних дел". Права органов внутренних дел





Органам внутренних дел в соответствии с законом предоставляется право задерживать и содержать в местах содержания под стражей, помещать в иные предназначенные для содержания лиц помещения подразделений органов внутренних дел:

- подозреваемых (обвиняемых)…





Для выполнения функции задержания сотрудникам милиции дозволено применять специальные средства (ст.28 Закона). Решение об использовании таких специальных средств принимает непосредственно сам сотрудник милиции, осуществляющий задержание, исходя из складывающейся обстановки, опасности того или иного лица, которое он задерживает, опасности задерживаемого для окружающих.





В нашем случае речь идет о пассажирах-наркоманах, которые в принципе опасны в силу своего пагубного пристрастия и, помимо прочего, вероятно, перевозили с собой сами наркотические средства, а водитель такси хоть и не по своей воле, но в этом участвовал. Учитывая обстоятельства задержания, можно сделать вывод, что пассажиров такси, как говорят сотрудники милиции, "вели". В определенный момент, когда "товар" был приобретен и создались удобные условия для задержания (остановка на ж/д переезде), начал работать ОМОН. Нередко в подобных ситуациях в ход идет нанесение на лобовое стекло специальных жидкостей, затрудняющих обзор водителю, а в нашем случае был избран метод "монтировкой по стеклу", что тоже обзор закрывает еще как.













Как бы ни было от этого горько водителю такси, но действия правоохранителей абсолютно законны. Почему водителя положили лицом в землю? Да потому, что сотрудникам ОМОНа могут быть неизвестны детали преступной деятельности пассажиров, их взаимоотношения с самим водителем. Может, они в сговоре? Поэтому кладут на землю быстро, жестко и всех, кто находится в салоне автомобиля. Абстрагируясь от моральной стороны вопроса, скажем просто: водитель такси оказался не в то время не в том месте, а точнее - в компании не с теми людьми. На его месте мог быть любой другой водитель такси, приехавший на вызов таких пассажиров.





Значит, безнаказанно? Нет. Сотрудники органов внутренних дел несут ответственность, в том числе материальную, за свои действия, если эти действия будут признаны неправомерными.





Статья 34 Закона РБ "Об органах внутренних дел". Ответственность сотрудников органов внутренних дел. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов внутренних дел (их сотрудников)





За злоупотребление властью или служебными полномочиями, превышение власти или служебных полномочий, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, совершение иных преступлений или административных правонарушений сотрудники органов внутренних дел несут ответственность, установленную законодательными актами Республики Беларусь.





Вред, причиненный гражданину или организации в результате незаконных действий (бездействия) органов внутренних дел (их сотрудников), подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.





При нарушении сотрудником органов внутренних дел прав и законных интересов граждан или организаций, если его действия (бездействие) признаны в установленном порядке незаконными, соответствующий орган внутренних дел обязан принять меры к их восстановлению и по требованию гражданина или организации публично принести извинения.









Вопрос о правомерности действий сотрудника милиции решает прокуратура либо вышестоящий орган милиции. Если такие действия будут признаны неправомерными, то сотрудник милиции обязан возместить вред, как говорится, из собственного кармана.





Поэтому, если у водителя такси есть сомнения в правомерности необходимости повреждения его автомобиля при задержании пассажиров, то ему прямиком в названные выше органы. Хотя в данном случае шансов на успех у него немного. Исходя из сложившейся практики, правильнее будет предъявить пассажирам такси гражданский иск о возмещении материального, а можно и морального вреда, так как сами повреждения возникли в результате их преступной деятельности. Поскольку такой иск вытекает из уголовного дела, он государственной пошлиной не облагается. Правда, что с них взять, с наркоманов? Но это уже совсем другая история.





В любом случае нашему водителю такси можно лишь посочувствовать: и денег за поездку ему не заплатили, и незабываемую во всех смыслах встречу с ОМОНом устроили. Нет сомнений, что суд удовлетворит исковые требования водителя о возмещении вреда за поврежденный автомобиль, но это время и нервы. А еще и деньги, так как восстанавливать автомобиль пока придется самому владельцу, только чеки обязательно нужно сохранить. Пригодятся.