Водитель грузовика затормозил, чтобы не сбить 80-летнего велосипедиста, и погиб под собственным грузом
Авария произошла возле деревни Горки в Стародорожском районе.
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58-летний водитель за рулем Scania с полуприцепом резко затормозил на перекрестке, чтобы избежать наезда на 80-летнего велосипедиста, который внезапно выехал со второстепенной дороги, рассказали в УВД Миноблисполкома.
В результате торможения перевозимые в полуприцепе древесно-стружечные плиты влетели в кабину грузовика. Водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП.
Погибший - житель Березы Брестской области. По информации ГАИ, водитель грузовика был трезв, как и пожилой велосипедист.
Источник: СБ
08:42 26/07/2018
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