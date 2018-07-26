58-летний водитель за рулем Scania с полуприцепом резко затормозил на перекрестке, чтобы избежать наезда на 80-летнего велосипедиста, который внезапно выехал со второстепенной дороги, рассказали в УВД Миноблисполкома.





В результате торможения перевозимые в полуприцепе древесно-стружечные плиты влетели в кабину грузовика. Водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП.





Погибший - житель Березы Брестской области. По информации ГАИ, водитель грузовика был трезв, как и пожилой велосипедист.