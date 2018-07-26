Девушка выбросила мусор в окно и теперь может сесть на три года

Сейчас ей грозит до трёх лет лишения свободы. Об этом сообщил официальный представитель УВД облисполкома Максим Базыленко.





Инцидент произошёл в одной из многоэтажек в Гродно, во вторник, 24 июля. Девушка разбила стеклянный предмет. Осколки от него она выбросила в окно. Они повредили стоявший на парковке «Рено Сандеро».





Владелец автомобиля обнаружил царапины утром 25 июля и обратился в правоохранительные органы. Виновницу нашли. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».