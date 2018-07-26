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Девушка выбросила мусор в окно и теперь может сесть на три года

Жительница Гродно разбила стеклянный предмет. От осколков девушка решила избавиться, воспользовавшись окном.

Сейчас ей грозит до трёх лет лишения свободы. Об этом сообщил официальный представитель УВД облисполкома Максим Базыленко.

Инцидент произошёл в одной из многоэтажек в Гродно, во вторник, 24 июля. Девушка разбила стеклянный предмет. Осколки от него она выбросила в окно. Они повредили стоявший на парковке «Рено Сандеро».

Владелец автомобиля обнаружил царапины утром 25 июля и обратился в правоохранительные органы. Виновницу нашли. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Источник: belnovosti.by
08:27 26/07/2018






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