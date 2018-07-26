26 июля синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности

Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





Погода будет облачная с прояснениями. Ночью в отдельных районах, а днем ​​на большей части территории пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. По юго-востоку днем ​​местами ожидаются сильные ливни. Утром местами слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный, 3-8 метров в секунду, при грозах порывы достигнут 14 метров в секунду.





Ночью температура воздуха будет +15... +20, днем ​​потеплеет до 24-30 градусов.