26 июля синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности
26 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз.
Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Погода будет облачная с прояснениями. Ночью в отдельных районах, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. По юго-востоку днем местами ожидаются сильные ливни. Утром местами слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный, 3-8 метров в секунду, при грозах порывы достигнут 14 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет +15... +20, днем потеплеет до 24-30 градусов.
08:12 26/07/2018
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