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26 июля синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности

26 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Погода будет облачная с прояснениями. Ночью в отдельных районах, а днем ​​на большей части территории пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. По юго-востоку днем ​​местами ожидаются сильные ливни. Утром местами слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный, 3-8 метров в секунду, при грозах порывы достигнут 14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет +15... +20, днем ​​потеплеет до 24-30 градусов.

08:12 26/07/2018






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