Ученые доказали, что многодетность грозит развитием слабоумия

Ученые решили разобраться, но оказалось, что в группу риска попали многодетные женщины. Во время исследования учитывалось количество родов, беременностей, закончившихся выкидышем или абортом. Выяснилось: рождение пяти детей и более повышает риск болезни Альцгеймера на 70%. Снижение риска возникает в том случае, если беременность была прервана. Болезнь Альцгеймера у беременных может возникать крайне редко, если возраст будущей матери превышает 30-35 лет. Ранняя форма болезни возможна среди беременных и кормящих, но встречается дважды крайне редко.



