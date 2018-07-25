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Ученые доказали, что многодетность грозит развитием слабоумия

По статистике болезнь Альцгеймера чаще проявляется у женщин, чем у мужчин.

Ученые решили разобраться, но оказалось, что в группу риска попали многодетные женщины. Во время исследования учитывалось количество родов, беременностей, закончившихся выкидышем или абортом. Выяснилось: рождение пяти детей и более повышает риск болезни Альцгеймера на 70%. Снижение риска возникает в том случае, если беременность была прервана. Болезнь Альцгеймера у беременных может возникать крайне редко, если возраст будущей матери превышает 30-35 лет. Ранняя форма болезни возможна среди беременных и кормящих, но встречается дважды крайне редко. 

21:14 25/07/2018






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