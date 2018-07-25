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Нас ждет эксперимент по ограничению продажи алкоголя

В Беларуси проведут эксперимент по ограничению продажи алкогольной продукции.

Проект осуществят в некоторых регионах страны. Об этом проинформировал первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович, сообщают Белновости.

По словам специалиста, данный вопрос обсуждался в правительстве. Было принято решение в некоторых регионах республики провести эксперимент «с ограничением времени реализации алкогольных напитков», – отметил представитель МАРТ на пресс-конференции 25 июля.

Он добавил, что эксперимент покажет, влияет ли ограничение продажи спиртного на уровень его потребления, а также на количество совершаемых преступлений.  В каких именно районах планируется реализовать инициативу, Карпович не сообщил.
19:55 25/07/2018






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