Нас ждет эксперимент по ограничению продажи алкоголя

Проект осуществят в некоторых регионах страны. Об этом проинформировал первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович, сообщают Белновости.





По словам специалиста, данный вопрос обсуждался в правительстве. Было принято решение в некоторых регионах республики провести эксперимент «с ограничением времени реализации алкогольных напитков», – отметил представитель МАРТ на пресс-конференции 25 июля.





Он добавил, что эксперимент покажет, влияет ли ограничение продажи спиртного на уровень его потребления, а также на количество совершаемых преступлений. В каких именно районах планируется реализовать инициативу, Карпович не сообщил.