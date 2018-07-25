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Трагедия в Колодищах: делегату пятого Всебелорусского народного собрания грозит большой срок за убийство

В суде Минской области завершилось судебное следствие по уголовному делу об убийстве с собой жестокостью, в котором обвиняется бывший начальник котельного цеха минской ТЭЦ-3 Виталий Липницкий. Свидетелем убийства был его малолетний сын.

Трагедия в Колодищах: делегату пятого Всебелорусского народного собрания грозит большой срок за убийство

Следствие по этому делу проводило УСК по Минской области. Как сообщала пресс-служба ведомства, житель Минского района обвинялся в жестоком убийстве женщины, совершенном в присутствии ребенка. 

Трагедия произошла днем 2 декабря 2017 года в агрогородке Калодищи в двухэтажном коттедже, где медики констатировали смерть 57-летней женщины, которая гостила у своей сестры, хозяйки дома. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки. 

Следствием было установлено, что обвиняемый проживал в коттедже вместе со своей бывшей супругой и детьми. Впоследствии они приняли решение о раздельном проживании – мужчина согласился переехать в купленную для него квартиру в Минске. Накануне произошедшего бывшая жена собрала и выставила его вещи, а также сменила замки входной двери. Когда мужчина это обнаружил, то разозлился.

Обвиняемый разбил ногой стекло в нижней части двери, проник в дом, взял кухонный нож и поднялся на второй этаж, где на террасе спрятались сестры с ребенком. В присутствии сына он стал запугивать и угрожать ножом бывшей супруге. Когда потерпевшая защищала сестру, пытаясь пресечь противоправные действия, он на глазах мальчика нанес женщине ножевое ранение. 

Нападение отца с ножом на мать и убийство тети оказали на 11-летнего ребенка сильное психическое потрясение, потребовавшее вмешательство специалистов.

Обвиняемый свою вину не признал и давал противоречивые показания о случившемся в ходе следствия и в суде. Липницкий обвинялся сразу по трем статьям УК: ст.186 (угроза убийством), п.п. 6, 10 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью лица в связи с выполнением общественного долга) и по п. 1 ч. 2 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего психическое расстройство заведомо малолетнего).

В прениях гособвинитель предложил наказать 47-летнего мужчину по совокупности преступлений к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

По сведениям «Белорусского партизана», в 2016 году Виталий Липницкий был избран делегатом от Заводского района Минска для участия в пятом Всебелорусском народном собрании.



19:28 25/07/2018






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