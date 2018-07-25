Вчера на сайте ГУВД Мингорисполкома появилась информация о том, что в столице прошел выездной суд, на котором было решено направить 11-летнего школьника на два года в специальное учебно-воспитательное учреждение. Дело в том, что мальчик воровал чужое имущество и деньги и не исправлялся. На сайте милиции также сказано, что на судебном заседании присутствовали несовершеннолетние, которые совершали подобные преступления и правонарушения и с которыми также проводится индивидуальная профилактическая работа. Проведение подобных выездных процессов имеет большой воспитательный и профилактический эффект, заключали в Первомайском РУВД.





Но как рассказала TUT.BY пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова, на самом деле несовершеннолетних зрителей на суде не было, потому что они не имеют права присутствовать на судебном заседании. Судья ей сообщила, что на процессе не присутствовало никого, кроме представителей сторон. Не было там и официального представителя Первомайского РУВД.





Кроме того, на сайте милиции не сказано, что дело рассматривалось в рамках гражданского производства, а также не сообщались некоторые подробности.



