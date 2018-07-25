Условие — въезд в страну и последующего выезда через госграницу в Национальном аэропорту Минск. Соответствующий указ 24 июля подписал Лукашенко.





О том, как белорусы встретили эту новость, — в обзоре « Салідарнасці ».





У журналиста Змитра Панковца на странице в фэйсбуке разгорелась дискуссия о том, стоит ли уж так радоваться продлению «безвиза» для иностранцев:









Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:





«Теперь туристы могут успеть покутить, отсидеть за это 15 суток, посмотреть страну и выехать, и все это без визы!»





«Секс-туристы рады очень этой новости!»





«Правильное решение. Правда, границу с Россией, скорее всего, придется полностью восстановить, ну ничего, переживем».





«Ух блин, это что, к нам туристы поедут? Может еще регистрацию дурацкую эту отменят?»









«Это как прогнуться надо, не уважать свою страну, чтобы вам тот же ЕС визу с 60 евро до 80 евро поднимал, а вы в ответ безвиз увеличивали с 5 дней до 30».