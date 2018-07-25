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"Теперь туристы успеют покутить, отсидеть 15 суток, посмотреть страну и выехать"

Срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен до 30 суток.

Условие — въезд в страну и последующего выезда через госграницу в Национальном аэропорту Минск. Соответствующий указ 24 июля подписал Лукашенко.

О том, как белорусы встретили эту новость, — в обзоре «Салідарнасці».

У журналиста Змитра Панковца на странице в фэйсбуке разгорелась дискуссия о том, стоит ли уж так радоваться продлению «безвиза» для иностранцев:


Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Теперь туристы могут успеть покутить, отсидеть за это 15 суток, посмотреть страну и выехать, и все это без визы!»

«Секс-туристы рады очень этой новости!»

«Правильное решение. Правда, границу с Россией, скорее всего, придется полностью восстановить, ну ничего, переживем».

«Ух блин, это что, к нам туристы поедут? Может еще регистрацию дурацкую эту отменят?»


«Это как прогнуться надо, не уважать свою страну, чтобы вам тот же ЕС визу с 60 евро до 80 евро поднимал, а вы в ответ безвиз увеличивали с 5 дней до 30».

18:01 25/07/2018






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