"Теперь туристы успеют покутить, отсидеть 15 суток, посмотреть страну и выехать"
Срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен до 30 суток.
Условие — въезд в страну и последующего выезда через госграницу в Национальном аэропорту Минск. Соответствующий указ 24 июля подписал Лукашенко.
О том, как белорусы встретили эту новость, — в обзоре «Салідарнасці».
У журналиста Змитра Панковца на странице в фэйсбуке разгорелась дискуссия о том, стоит ли уж так радоваться продлению «безвиза» для иностранцев:
Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:
«Теперь туристы могут успеть покутить, отсидеть за это 15 суток, посмотреть страну и выехать, и все это без визы!»
«Секс-туристы рады очень этой новости!»
«Правильное решение. Правда, границу с Россией, скорее всего, придется полностью восстановить, ну ничего, переживем».
«Ух блин, это что, к нам туристы поедут? Может еще регистрацию дурацкую эту отменят?»
«Это как прогнуться надо, не уважать свою страну, чтобы вам тот же ЕС визу с 60 евро до 80 евро поднимал, а вы в ответ безвиз увеличивали с 5 дней до 30».
18:01 25/07/2018
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