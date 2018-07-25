Министр сбежал от противников аккумуляторного завода в Бресте

Как рассказали belsat.eu очевидцы, у Анатолия Черного была запланирована встреча в коттеджном поселке Стимово под Брестом, который находится неподалеку от стройки аккумуляторного завода.





Там министра встретили местные жители с растяжкой «Брестчанки против свинца» и желтыми воздушными шарами, которые стали символом протеста. Противники завода хотели обсудить с министром стройку потенциально опасного производства. Однако автомобиль, в котором находился министр, резко развернулся и покинул населенный пункт.









Компания «iPower» начала строительство аккумуляторного завода в конце 2017 года. Подрядчиком выступает китайская корпорация. Официальная экологическая экспертиза утверждает, что воздействие предприятия на окружающую среду будет незначительным, но местные жители не доверяют этим сведениям.





Брестчане собрали более 37 тысяч подписей против строительства и направили их в Администрацию президента. Это не принесло плодов, как и многочисленные протесты.