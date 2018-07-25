Сорвал куш: в США определился обладатель джекпота в $522 млн

Американская лотерея Mega Millions объявила, что обладателем джекпота в размере $522 млн стал покупатель, который приобрел выигравший лотерейный билет в Калифорнии. Об этом сообщается на официальном сайте лотереи, передает РБК





Это пятый по величине джекпот в истории американской лотереи. Его сумма увеличивалась с мая. В середине июля она равнялась $375 млн, а в минувшую субботу уже $493 млн. Имя выигравшего пока не называется.





Счастливый билет был продан в магазине спиртных напитков Ernie’s Liquors в городе Сан-Хосе. Сам магазин также не останется без приза. Заведения, в которых разыгран джекпот, получают в качестве поощрения около $30 тыс.





За всю историю лотереи Mega Millions крупнейшим был выигрыш в размере $656 млн 30 марта 2012 года, но тогда его разделили трое победителей — в Иллинойсе, Канзасе и Мэриленде. Нынешний результат — пятый в истории лотереи.





Получить всю сумму победитель сразу не сможет. По правилам он, если решится забрать деньги единовременно, получит около $320 млн. Если же победитель захочет получить всю сумму, ему придется согласиться на выплату по частям в течение 29 лет. В любом случае выигрыш в лотерею облагается налогом в размере 39,6%.





Лотерея Mega Millions проводится в большинстве американских штатов, а также на Американских Виргинских островах.











