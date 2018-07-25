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Сорвал куш: в США определился обладатель джекпота в $522 млн

Победитель угадал все шесть выигрышных номеров и стал обладателем джекпота лотереи Mega Millions. Его имя не известно. Это один из самых крупных выигрышей в истории лотереи и самый крупный для Калифорнии.

Американская лотерея Mega Millions объявила, что обладателем джекпота в размере $522 млн стал покупатель, который приобрел выигравший лотерейный билет в Калифорнии. Об этом сообщается на официальном сайте лотереи, передает РБК.

Это пятый по величине джекпот в истории американской лотереи. Его сумма увеличивалась с мая. В середине июля она равнялась $375 млн, а в минувшую субботу уже $493 млн. Имя выигравшего пока не называется.

Счастливый билет был продан в магазине спиртных напитков Ernie’s Liquors в городе Сан-Хосе. Сам магазин также не останется без приза. Заведения, в которых разыгран джекпот, получают в качестве поощрения около $30 тыс.

За всю историю лотереи Mega Millions крупнейшим был выигрыш в размере $656 млн 30 марта 2012 года, но тогда его разделили трое победителей — в Иллинойсе, Канзасе и Мэриленде. Нынешний результат — пятый в истории лотереи.

Получить всю сумму победитель сразу не сможет. По правилам он, если решится забрать деньги единовременно, получит около $320 млн. Если же победитель захочет получить всю сумму, ему придется согласиться на выплату по частям в течение 29 лет. В любом случае выигрыш в лотерею облагается налогом в размере 39,6%.

Лотерея Mega Millions проводится в большинстве американских штатов, а также на Американских Виргинских островах.




17:22 25/07/2018






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