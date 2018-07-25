Не тусовщица и не пила. Что известно об убитой в Бобруйске девушке

Девушка родилась в агрогородке Заволочицы Глусского района, в Бобруйске снимала квартиру и работала в гастрономе "Квартал вкуса" продавцом-кассиром. Кристина всегда была на связи с сестрой, помогала ей с племянником, любила кататься на велосипеде и играть в пейнтбол, передает Еврорадио





Знакомая убитой (имя есть в редакции) описывает Кристину А. как весёлую, добрую и отзывчивую девушку. На вопрос, была ли она тусовщицей, наотрез говорит: нет.





"Она не была замечена в каких-то пьянках, не курила, по-моему. Мы ходили на фестиваль фонарей, Кристина даже матом не ругалась. Она не была тусовщицей. Работая в магазине за 350 рублей, особо не потусуешься.





Работала много, выходила на смену, когда просили. А даже если она и пошла на дискотеку, это законом не запрещено. Вы точно ни на одной фотографии не увидите её с выпивкой, — рассказывает собеседница Еврорадио. — Кристина была свободной девушкой. А судьба распорядилась, что именно в этот день она пошла с какой-то Олесей, и так произошло".

По ее словам, вторую девушку, 27-летнюю Олесю, ни она, ни сестра Кристины не знали. "Олесю, по-моему, вообще никто не знал. Мы смотрели в интернете, в друзьях у Кристины во "ВКонтакте" её нет. Не знаю даже, как она выглядит".





В ночь с 19 на 20 июля девушки проводили время в клубе "Престиж". Там они встретились с Александром О. и решили поехать к нему домой. Через несколько часов в милиции раздался звонок — девушка (по словам источника Еврорадио, это была Кристина) успела прокричать, что её убивают, но не смогла назвать точный адрес. Когда милиция нашла ту самую квартиру, обе девушки были мертвы.









Собеседница говорит, что в Бобруйске не много клубов с ночными дискотеками, и "Престиж" считается одним из лучших заведений: "Это не "быдло-пати" какое-то, это нормальный по бобруйским меркам клуб".

Почему Кристина оказалась в квартире у незнакомого мужчины? Как стало известно Еврорадио, вместе с вещами с её работы родным девушки передали ключи от квартиры, которую она снимала. Знакомая Кристины предполагает, что именно из-за забытых на работе ключей девушка не поехала к себе и решила остаться вместе с Олесей у Александра: дождаться утра и пойти на работу.





"Пить она не могла, потому что ей к семи часам на работу. Тем более, она работает с людьми, она не могла позволить себе прийти нетрезвой. Со стороны администрации к ней никогда не было претензий".





Как рассказали Еврорадио соседи Александра О., он жил в квартире на Лынькова вместе с матерью. В ночь, когда произошло преступление, женщина была на даче. Сам Александр О. в 2016 году вышел из тюрьмы и некоторое время жил с матерью. А в последние месяцы проживал вместе с сожительницей в центре Бобруйска.





Напомним, накануне глава МВД Шуневич фактически обвинил убитых девушек в том, что они сами виноваты в том, что произошло.



