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У водителя автобуса случился инсульт. Но он довез людей до остановки

Вечером 23 июля в Минске водителю автобуса №97 стало плохо, но он довез людей до остановки "Керамин", открыл двери, чтобы пассажиры смогли выйти, и рухнул на руль. Скорую ему вызвали пассажиры.

Героическим водителем оказался 47-летний Юрий Дюбанов. Сейчас он лежит в неврологии 9-й больницы. "Наверное, у него был инсульт, потому что отделение инсультных", — рассказали Еврорадио в 9-й городской больнице.

Директор "Автобусного парка №6" Владимир Дановский не считает поступок водителя героическим. "А почему вы думаете, что он герой? Это его работа. Он же был в сознании. Если бы он потерял сознание и каким-то образом доехал бы... А так, это же его долг", — настаивает руководство.

По словам директора автопарка, накануне Юрий Дюбанов написал заявление об увольнении. "Что-то ему не нравится. Он недавно у нас работает. Где-то с 31-го июля он увольняется. Я его сейчас не хочу за руль сажать, мало ли. Это опасно, мы людей возим!"

Сейчас водитель ни с кем разговаривать не хочет и отвечает, что лечится, рассказывает Владимир Дановский. 

Вернется ли Юрий на работу и сколько времени проведет в больнице, неизвестно.

16:05 25/07/2018






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