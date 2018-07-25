У водителя автобуса случился инсульт. Но он довез людей до остановки

Героическим водителем оказался 47-летний Юрий Дюбанов. Сейчас он лежит в неврологии 9-й больницы. "Наверное, у него был инсульт, потому что отделение инсультных", — рассказали Еврорадио в 9-й городской больнице.





Директор "Автобусного парка №6" Владимир Дановский не считает поступок водителя героическим. "А почему вы думаете, что он герой? Это его работа. Он же был в сознании. Если бы он потерял сознание и каким-то образом доехал бы... А так, это же его долг", — настаивает руководство.





По словам директора автопарка, накануне Юрий Дюбанов написал заявление об увольнении. "Что-то ему не нравится. Он недавно у нас работает. Где-то с 31-го июля он увольняется. Я его сейчас не хочу за руль сажать, мало ли. Это опасно, мы людей возим!"





Сейчас водитель ни с кем разговаривать не хочет и отвечает, что лечится, рассказывает Владимир Дановский.





Вернется ли Юрий на работу и сколько времени проведет в больнице, неизвестно.