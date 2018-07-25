Есть ли жизнь на Марсе? Пока не знаем. А вот на Луне была!

Ученые заявили, что на Луне 3 млрд лет назад могла существовать жизнь. Новые исследования Дирка Шульце-Макуха из Университета штата Вашингтон и Иэна Кроуфорда из Лондонского университета доказывают о наличии примитивных форм жизни на естественном спутнике Земли, пишет segodnya.ua





Предполагается, что 3-4 млрд. лет назад Луна обладала слабой атмосферой, которая удерживала на поверхности жидкую воду. Жидкое ядро новообразованной Луны могло создать магнитное поле, которое защищало первые формы одноклеточной жизни от губительного солнечного излучения.





Более того, спустя 500 млн лет на Луне началась вулканическая активность, пары которой усилили атмосферу, благодаря которой жизнь на спутнике могла бурно развиваться на протяжении нескольких миллионов лет.





"Весьма вероятно, что Луна была обитаемой в то время. В ее водоемах могли существовать микроорганизмы до тех пор, пока поверхность Луны не стала мертвой", – отмечает Шульце-Макух.





С другой стороны, вопрос возникновения жизни на планете остается открытым. Вероятнее всего, жизнь на Луну могла "перенестись" с Земли метеоритами от удара о поверхность планеты крупного астероида.









На данный момент это всего лишь предположение. Возможно, как отмечает Шульце-Макух, будущие лунные миссии смогут получить образцы необходимого периода, чтобы посмотреть, содержат ли они воду или другие возможные маркеры существовавшей ранее жизни.



