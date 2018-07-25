"Бессмертный русский" оказался армянином

Осторожно! Некоторые кадры могут шокировать (+18)









"Кто-нибудь вообще видел, как умирают русские?" — подписал пост автор дискуссии.





За сутки пост американца набрал более 50 тысяч одобрений, однако автор допустил ошибку. На самом деле герой ролика — не "бессмертный русский", а армянский металлург Аркадий Мгдсян из Алаверди. Свое видео он опубликовал в 2016 году, однако популярность кадры обрели только два года спустя.





Мгдсян действительно прикоснулся к жидкому металлу и не получил ожогов. Это объясняется эффектом Лейденфроста, когда между жидкостью и раскаленным металлом образуется паровая прослойка. Если хорошенько смочить руку перед погружением в расплав, пар на долю секунды защитит кожу от ожога, пишет ria.ru



