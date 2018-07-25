Вечером 19 июля в Мядельский РОВД поступило сообщение. Звонивший 43-летний житель района сообщил, что двое знакомых отвезли его в лес, избивали и требовали деньги. Ему удалось сбежать.





Обидчиков заявителя – 30-летнего жителя Докшицкого района Витебской области и 34-летнего жителя Мядельского района – оперативно задержали по месту жительства. По предварительной информации фигуранты устроили разборки с потерпевшим из-за якобы похищенных 50 рублей.





Как выяснилось, потерпевший со своим товарищем накануне помогал проводить в доме, в котором проживали задержанные (хозяин и его квартирант), ремонтные работы – чинили печку. Как принято в подобного рода компаниях, вознаграждением за помощь стала организация выпивки и нехитрой закуски.





На следующий день хозяин дома с квартирантом традиционно стали соображать по поводу очередной дозы спиртного. У них возникла идея, что после вчерашнего застолья должны были оставаться 50 рублей. Найти их не смогли.





Было выдвинуто предположение, что деньги взяли вчерашние помогатые. Сев в видавший виды автомобиль «Фольксваген-Джетта», доставшийся одному из молодчиков от отца, отправились на поиски. Когда отыскали недавних собутыльников, стали чинить разборки по поводу пропавших денег. Обоих силой посадили в машину и повезли в сторону лесного массива.





Апогей истории происходил в указанном месте вблизи деревни Азарки, куда и привезли «должников». Там молодчики настоятельно стали требовать возвращения денег, периодически пуская в ход кулаки.





В какой-то момент злоумышленники посчитали, что избиения будет недостаточно и для пущего эффекта и сговорчивости привязали одну из своих жертв отрезанным ремнем безопасности к фаркопу автомобиля. После этого начали движение по лесной дороге. Так проехали несколько сотен метров.





Затем фигуранты положили потерпевшего в багажник машины и повезли на озеро Баторино для того, чтобы жертву "искупать". Второй потерпевший, улучив момент, сбежал в сторону леса. После чего первого повезли к себе домой для продолжения пыток. Оттуда, спустя время, последний сумел сбежать и позвонить в милицию.





Потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и множественными ссадинами госпитализирован. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания Мядельского РОВД. Возбуждено уголовное дело по ст. 154 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Истязание»).