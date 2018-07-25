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Разборки в стиле 90-х: вывезли в лес, избивали, протянули по лесной дороге на машине

Избивали, затем привязали ремнем к автомобилю и поехали по лесной дороге, а потом в багажнике повезли к озеру. Таким образом злоумышленники решали вопрос о возврате якобы похищенных денег. Цена вопроса – 50 рублей.

Вечером 19 июля в Мядельский РОВД поступило сообщение. Звонивший 43-летний житель района сообщил, что двое знакомых отвезли его в лес, избивали и требовали деньги. Ему удалось сбежать.

Обидчиков заявителя – 30-летнего жителя Докшицкого района Витебской области и 34-летнего жителя Мядельского района – оперативно задержали по месту жительства. По предварительной информации фигуранты устроили разборки с потерпевшим из-за якобы похищенных 50 рублей.

Как выяснилось, потерпевший со своим товарищем накануне помогал проводить в доме, в котором проживали задержанные (хозяин и его квартирант), ремонтные работы – чинили печку. Как принято в подобного рода компаниях, вознаграждением за помощь стала организация выпивки и нехитрой закуски.

На следующий день хозяин дома с квартирантом традиционно стали соображать по поводу очередной дозы спиртного. У них возникла идея, что после вчерашнего застолья должны были оставаться 50 рублей. Найти их не смогли. 

Было выдвинуто предположение, что деньги взяли вчерашние помогатые. Сев в видавший виды автомобиль «Фольксваген-Джетта», доставшийся одному из молодчиков от отца, отправились на поиски. Когда отыскали недавних собутыльников, стали чинить разборки по поводу пропавших денег. Обоих силой посадили в машину и повезли в сторону лесного массива.

Апогей истории происходил в указанном месте вблизи деревни Азарки, куда и привезли «должников». Там молодчики настоятельно стали требовать возвращения денег, периодически пуская в ход кулаки. 

В какой-то момент злоумышленники посчитали, что избиения будет недостаточно и для пущего эффекта и сговорчивости привязали одну из своих жертв отрезанным ремнем безопасности к фаркопу автомобиля. После этого начали движение по лесной дороге. Так проехали несколько сотен метров. 

Затем фигуранты положили потерпевшего в багажник машины и повезли на озеро Баторино для того, чтобы жертву "искупать". Второй потерпевший, улучив момент, сбежал в сторону леса. После чего первого повезли к себе домой для продолжения пыток. Оттуда, спустя время, последний сумел сбежать и позвонить в милицию.

Потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и множественными ссадинами госпитализирован. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания Мядельского РОВД. Возбуждено уголовное дело по ст. 154 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Истязание»). 

13:34 25/07/2018






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