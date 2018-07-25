По ее словам неизвестный мужчина шел за ней по улице, а когда дорога зашла в лес, неожиданно столкнул в кювет, зажал рот рукой и пытался изнасиловать.





К везенью девушки, по этой же улице шла семейная пара, которая услышала призыв о помощи. Но задержать насильника не удалось, мужчина убежал в лес.





Получив от потерпевшей приметы нападавшего, милиция начала его поиски. Кроме близлежащих деревень сотрудники РОВД начали тщательную проверку гостиницы и общежития.





В одном из интернатов они и нашли подходящего под описание 38-летнего жителя Витебска, он был задержан по подозрению в попытке изнасилования.









Мужчина ранее был судим за изнасилование и грабеж. В Верхнедвинский район он приехал в составе строительной бригады, и к моменту задержания уже успел вернуться в общежитие.



