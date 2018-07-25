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Витебский рецидивист пытался изнасиловать девушку в Верхнедвинском районе

24 июля около 23:00 в Верхнедвинский РОВД с заявлением о попытке изнасилования обратилась 27-летняя девушка.

По ее словам неизвестный мужчина шел за ней по улице, а когда дорога зашла в лес, неожиданно столкнул в кювет, зажал рот рукой и пытался изнасиловать.

К везенью девушки, по этой же улице шла семейная пара, которая услышала призыв о помощи. Но задержать насильника не удалось, мужчина убежал в лес.

Получив от потерпевшей приметы нападавшего, милиция начала его поиски. Кроме близлежащих деревень сотрудники РОВД начали тщательную проверку гостиницы и общежития.

В одном из интернатов они и нашли подходящего под описание 38-летнего жителя Витебска, он был задержан по подозрению в попытке изнасилования.


Мужчина ранее был судим за изнасилование и грабеж. В Верхнедвинский район он приехал в составе строительной бригады, и к моменту задержания уже успел вернуться в общежитие.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 14, части 1 статьи 166 УК — попытка изнасилования. Пока он находится в статусе подозреваемого и заключен под стражу, пишет «ННВ» 

13:15 25/07/2018






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