Дом Ярмоленко на переднем плане. Сразу за ним — коттедж бывшего руководителя БТ Геннадия Давыдько. Сосед по диагонали — бывший руководитель СТВ Юрий Козиятко





Но, как стало известно « Нашей Ниве », в конце марта 2018 года дом сменил хозяина. Его купила Ольга Минец — так теперь официально зовут певицу Алесю, дочь Анатолия Ярмоленко.





В базе Национального кадастрового агентства указано, что в этот день в Минске был продан только один дом, причем за 97 тысяч белорусских рублей. Это около $50 тысяч в эквиваленте.





Сам Ярмоленко отказался комментировать, зачем провернул такую сделку. «Зачем вам это нужно? Это наши семейные вопросы. Я не хотел бы отвечать», — сказал он.





Где теперь будет жить, артист не ответил. Но, сказал, что не за границей. «Я жил, живу и буду жить в Беларуси», — заверил Ярмоленко.









Напомним, коттеджи в элитных Дроздах по рыночной цене сейчас стоят раз в 10 дороже, а до последнего кризиса и вовсе оценивались примерно в миллион долларов.