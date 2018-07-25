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Странная сделка: Ярмоленко продал своей дочери коттедж в Дроздах. За $50 тысяч

Самое необычное строение в минском районе Веснинка («Дрозды-2») — коттедж-амфитеатр народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко.

Дом Ярмоленко на переднем плане. Сразу за ним — коттедж бывшего руководителя БТ Геннадия Давыдько. Сосед по диагонали — бывший руководитель СТВ Юрий Козиятко

Но, как стало известно «Нашей Ниве», в конце марта 2018 года дом сменил хозяина. Его купила Ольга Минец — так теперь официально зовут певицу Алесю, дочь Анатолия Ярмоленко.

В базе Национального кадастрового агентства указано, что в этот день в Минске был продан только один дом, причем за 97 тысяч белорусских рублей. Это около $50 тысяч в эквиваленте.

Сам Ярмоленко отказался комментировать, зачем провернул такую сделку. «Зачем вам это нужно? Это наши семейные вопросы. Я не хотел бы отвечать», — сказал он.

Где теперь будет жить, артист не ответил. Но, сказал, что не за границей. «Я жил, живу и буду жить в Беларуси», — заверил Ярмоленко.


Напомним, коттеджи в элитных Дроздах по рыночной цене сейчас стоят раз в 10 дороже, а до последнего кризиса и вовсе оценивались примерно в миллион долларов.

12:22 25/07/2018






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