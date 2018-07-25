Белорусы зарабатывают больше россиян? А вот и нет!

В нем якобы говорится, что белорусы зарабатывают больше россиян. DW объясняет, что на самом деле имели в виду экономисты.





Многие пользователи соцсетей раскритиковали приведенные экономистами данные. Возмущение у них вызвала та часть исследования, где эксперты сравнивают размер средней реальной заработной платы, рассчитанной по паритету покупательной способности (ППС).





Дело в том, что рассчитанная таким образом средняя реальная зарплата в Беларуси в 2017 году составила 1648 долларов. При этом она оказалась выше средней реальной зарплаты по ППС в России, которая, по подсчетам ВШЭ, составила 1640 долларов.





Комментируя публикации на эту тему в соцсетях, пользователи отмечали, что приведенные экономистами данные не имеют ничего общего с действительностью. Сами жители Беларуси писали, что таких зарплат в стране нет.





Выходит, что экономисты ВШЭ привели неверные данные? На самом деле нет. Все зависит от того, какой показатель брать для сравнения размера зарплат.





Все дело в расчетах





В пересчете на доллары по номинальному обменному курсу, то есть обычному курсу, установленному центральными банками, средние зарплаты и в Беларуси, и в России выглядят гораздо скромнее. В исследовании ВШЭ эти подсчеты тоже отражены.





Так, при среднегодовом обменном курсе в 1,93 белорусского рубля за доллар, реальная зарплата белорусов в 2017 году составляла 422 доллара. В России при среднегодовом обменном курсе в 58,34 рубля за доллар реальная зарплата составила 671 доллар.





Реальные зарплаты по ППС оказываются гораздо выше, поскольку рассчитываются с учетом различий в потребительских ценах в разных странах. Чтобы получить этот показатель, экономисты переводили размер средней зарплаты, выраженной в национальной валюте, в доллары не по курсу ЦБ, а по обменному курсу по паритету покупательной способности, который сильно отличается от номинального.





Величина этого обменного курса рассчитывается, исходя из стоимости стандартной корзины потребительских товаров и услуг в сравниваемых странах.





Используя эту методологию, эксперты ВШЭ рассчитали, что в 2017 году обменный курс по ППС в Беларуси составил 0,49 белорусского рубля за доллар, а в России - 24 рубля за доллар. Отсюда и значения реальных зарплат в долларах по ППС, которые оказались значительно выше действительных.









Белорусы могут позволить себе гораздо меньше, чем россияне





Все дело в том, что в Беларуси цены гораздо ниже, чем в России, отмечают опрошенные DW экономисты в обеих странах. Соответственно, один и тот же набор товаров и услуг белорусам обходится дешевле, чем россиянам. Однако это не значит, что благосостояние жителей Беларуси выше, подчеркивают эксперты.





"Цены в Беларуси настолько ниже, чем в России, что получается, что белорусы формально зарабатывают больше", - пояснил в интервью DW глава аналитического департамента форекс-брокера "Альпари" в Москве Александр Разуваев.





Но номинальные зарплаты в Беларуси настолько низкие, что даже если люди могут купить больше из стандартной потребительской корзины, импортные товары им остаются недоступны, подчеркнул эксперт.





"Оценка зарплат по ППС - очень субъективная вещь, - отмечает Разуваев. - Хорошо известно, что именно граждане Беларуси едут на заработки в Российскую Федерацию, а не наоборот. Более того, цены на импортные товары и зарубежные поездки устанавливаются в реальных долларах и евро, без коррекции на ППС. Именно поэтому импорт россиянам доступен в значительно большей степени, чем белорусам".





С ним согласен и Ярослав Романчук, президент Научно-исследовательского центра Мизеса в Беларуси.





"Я не слышал, чтобы россияне ездили в Беларусь зарабатывать деньги", - констатировал он в интервью DW, добавив, что жители Беларуси часто ездят на заработки в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные российские города.





В целом, по данным Романчука, в России работает около полумиллиона белорусских граждан. "Так что методика расчета реальных зарплат по ППС никак не отражает реального состояния дел", - резюмировал собеседник DW.