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"Вполне вменяемый человек, но как выпьет…" Что говорят соседи о бобруйском убийце

Ранним утром 20 июля в Бобруйске были жестоко убиты две молодые женщины.

"Вполне вменяемый человек, но как выпьет…" Что говорят соседи о бобруйском убийце
подореваемый в убийстве, фото из соцсетей
Как позже выяснилось, незадолго до смерти одна из них успела позвонить в милицию, но не смогла назвать точный адрес, поэтому милиция попала в квартиру, когда девушки были уже мертвы.

На протяжении трех дней следственно-оперативная группа центрального аппарата Следственного комитета Беларуси работала на месте происшествия.

Как сообщает официальный сайт Следственного комитета, «по подозрению в совершении преступления задержан и допрошен неработающий мужчина, ранее судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления. Проведен следственный эксперимент с участием подозреваемого и проверка показаний на месте. По уголовному делу назначено проведение судебных экспертиз».

«Бобруйский курьер», в свою очередь, решил отправиться на улицу Лынькова – в дом, где было совершено преступление, чтобы пообщаться с соседями подозреваемого, возможными свидетелями и просто прохожими. 

Что касается свидетелей… Несмотря на то, что громкие истошные крики раздавались уже в утреннее время, почти никто из соседей ничего не слышал. Либо слышал, но, зная репутацию подозреваемого Александра О., не особо удивился и не придал этому значения.


Правда, нам посчастливилось пообщаться с едва ли не единственным (с ее слов) свидетелем. Женщина из дома напротив, к сожалению, отказалась общаться на камеру, но поведала нам, что не только слышала, но и видела часть тех событий, которые разворачивались в окне на пятом этаже соседнего дома, слышала крики и нецензурную брань. 

Через окно с включенным светом она наблюдала, как Александр под утро гонял по комнате девушку. Но она думала, что у соседа конфликт с его женщиной и не стала вызывать милицию…

А жильцы дома №31 нам поведали, что у подозреваемого за плечами – отсидка за убийство соседа, а также – за покушение на убийство другого соседа. Его нравы и образ жизни ярко характеризуют и другие истории. 

Например, один из соседей рассказал, что своими глазами видел, как из окна квартиры, где проживал Александр, как-то вылетали телевизор и тумбочка. Свою мать, по признанию другой соседки, он тоже гонял и даже избивал, так что, та не выдержала и вынуждена была съехать.

Соседки характеризуют ее, как очень хорошую, спокойную и терпеливую женщину. К слову, и о подозреваемом многие говорят, что на трезвую голову – это вполне вменямый человек, «но как выпьет…». Довольно часто там собирались шумные кампании, что, вероятно, и позволило некоторым пропустить мимо ушей шум и крики из квартиры на пятом…

Что неприятно поразило, так это тот факт, что более половины соседей – наших собеседников (не только из тех, кто попал в кадр в видеосюжете) – посреди рабочего дня находились в нетрезвом состоянии. А одна женщина, которая открыла нам дверь в подъезд, долго разговаривать не смогла, извинилась и побежала домой, поскольку там ждала уже откупоренная бутылка (что-то собирались «замачивать»)… 

Словно, на машине времени мы прокатились в конец 70-х – начало 80-х в СССР, в «застойно-застольную эпоху», в «повальное пьянство… только уже другого «периода застоя»…


В настоящее время следствием готовятся материалы для предъявления 36-летнему подозреваемому обвинений. Его для дальнейших следственных действий должны перевезти в Минск. Расследование продолжается, устанавливаются мотивы совершения преступления и причастность задержанного к иным противоправным действиям.

А несчастных девушек 23 июля уже похоронили…

11:39 25/07/2018






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