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Спасатели подоспели вовремя: в Гомеле 5-летняя девочка стояла в открытом окне 9 этажа

Накануне в 18-23 спасателям поступило сообщение о нахождении ребенка в открытом окне на балконе девятого этажа в Гомеле по улице Кожара.

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, на балконе девятого этажа девятиэтажки в открытом окне стояла девочка. 

Один из спасателей, поднявшись на девятый этаж, сумел отвлечь ребенка и заставить отойти от окна, наладив контакт с девочкой через закрытую входную металлическую дверь. В это время второй спасатель поднялся по пожарной автолестнице и попал в квартиру через окно. 


Выяснилось, что в квартире одна без присмотра взрослых находится девочка 2013 года рождения. По предварительной информации, ее мать 25-летняя мать, уходя из дома, попросила присмотреть за дочкой и 9-летним свою старшую сестру. 

Далее события развивались следующим образом: сестре понадобилось уйти, старший ребенок решил пойти погулять на улицу и девочка осталась дома одна.

Спасатели сообщили о случившемся матери детей и дожидались ее прихода. Пострадавших нет. Девочка в медицинской помощи не нуждается. Дальнейшее разбирательство будут проводить сотрудники милиции, сообщает МЧС.


10:42 25/07/2018






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