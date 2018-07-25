Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, на балконе девятого этажа девятиэтажки в открытом окне стояла девочка.





Один из спасателей, поднявшись на девятый этаж, сумел отвлечь ребенка и заставить отойти от окна, наладив контакт с девочкой через закрытую входную металлическую дверь. В это время второй спасатель поднялся по пожарной автолестнице и попал в квартиру через окно.









Выяснилось, что в квартире одна без присмотра взрослых находится девочка 2013 года рождения. По предварительной информации, ее мать 25-летняя мать, уходя из дома, попросила присмотреть за дочкой и 9-летним свою старшую сестру.





Далее события развивались следующим образом: сестре понадобилось уйти, старший ребенок решил пойти погулять на улицу и девочка осталась дома одна.





Спасатели сообщили о случившемся матери детей и дожидались ее прихода. Пострадавших нет. Девочка в медицинской помощи не нуждается. Дальнейшее разбирательство будут проводить сотрудники милиции, сообщает МЧС.



