Недетский бизнес для детей

Таких как он, сегодня тысячи. Никита (имя изменено по просьбе героя статьи) в этом году окончил среднюю школу, сдал ЦТ и с 324 баллами подал документы на экономический факультет. Пошел сразу на «платку», потому что может себе это позволить. Никита с 11 лет зарабатывает в интернете. Учеба, развлечения, масштабирование своего бизнеса – всё за личные средства, пишет ranak.me





Начал он с прощупывания почвы. Попросился в одну из групп в социальной сети ВК администратором. Как и все мальчишки, Никита любил компьютерные игры и понимал, что это хорошая ниша для бизнеса. Тогда было время взлета игры «World of Tanks» и группа была посвящена именно ей. Владелец сообщества согласился и сделал мальчика администратором.





В 11 лет Никита осознал, что все деньги – в интернете, просто нужно научиться их зарабатывать





Когда пришла первая рекламная заявка на 100 российских рублей, Никита был счастлив невероятно. На тот момент в группе было 2 тыс. подписчиков. Через два года, благодаря работе Никиты, сообщество выросло до 140 тыс. человек. Сегодня, говорит парень, такого результата он может добиться менее чем за год. Но тогда нужно было наработать опыт. При этом, подписчики не были накручены или куплены!





— Я искал новости по теме, делал посты-картинки, общался с подписчиками и рекламодателями.





За это время у парня накопилась собственная финансовая подушка безопасности, которую он предусмотрительно не трогал, как выяснилось, не зря. Ни один бизнес не бывает без потерь и ошибок.





— Владелец группы, увидев, что сообщество вышло на серьёзный уровень, просто «кинул» меня, исключив из администраторов. Это был болезненный удар, от которого я отходил несколько месяцев. Было жаль потраченного времени, усилий и обидно за себя и свой труд.





Но юный предприниматель мудро решил отправить эту ситуацию в раздел печального, но назидательного опыта и начать все с нуля. К тому же мысль о накопленной «подушке», придавала сил и мотивации.





Ценный бизнес-урок-кидалово стоил Никите не так уж дорого и помог вывести первое личное правило: «Лучший бизнес – это собственный»





— Еще один ценный урок, полученный во время работы в группе «танкистов», научил меня не зацикливать сообщество на узкой теме. Теперь я веду несколько групп в ВК, посвященных разным видеоиграм. Это расширяет контент, пользовательскую аудиторию и рекламодателей.





На вопрос, почему именно игры, Никита отвечает просто: «Это моя тема. Она мне интересна, я в ней хорошо разбираюсь и это прибыльная индустрия. Если интересы рынка изменятся, буду искать что-то другое. Пока меня это направление устраивает. Я вижу в нем перспективу».





Мама Никиты всегда его поддерживала, хотя и не понимала сразу, насколько прибыльным может быть увлечение сына играми и соцсетями. Осуществляла «мягкий» контроль, интересовалась его увлечением, наблюдала, но не давила по принципу «что ты дурью маешься, лучше бы делом занялся».





Сегодня у Никиты есть команда – два его партнера по бизнесу живут в Украине.





— Я уверен, что абсолютно любой человек при желании может зарабатывать в интернете. Преимущества работы там очевидны: возраст, пол, образование, место жительства никакого значения не имеют. Всему можно научиться, просмотрев специальные видео, пройдя курсы, пообщавшись на форумах и попробовав на практике. 200-300$ в месяц способен заработать любой человек, затрачивая на работу 2-3 часа в день и выстраивая график как удобно.





200-300$ в месяц способен заработать любой человек, затрачивая на работу 2-3 часа в день





Работа художников, делающих инфографику, аватарки, дизайн постов и простую анимацию оплачивается очень хорошо. Также не падает спрос на создание сайтов. Конечно, писать сайты с нуля могут только серьезные программисты и за хорошие деньги. Но делать их на специальных сервисах-конструкторах может научиться любой.





Никита говорит, что недавно заказывал такой сайт у 14-летнего парня.





— Заплатил ему за работу 16 тыс. российских рублей.





Сколько зарабатывает сам, Никита не стал рассказывать из скромности, только уточнил, что больше 30 тыс. российских рублей в месяц.





Никита – будущий экономист. Парень сетует на то, что «наше законодательство не успевает за временем, и в стране нет отработанной юридической и налоговой базы для таких предпринимателей, как он».





— Я готов платить налоги и хочу легально осуществлять предпринимательскую деятельность в своей стране. Но пока не знаю, как.





За комментариями мы обратились к заместителю начальника инспекции начальнику управления контрольной работы ИМНС по Светлогорскому району Ирине Хорошун.





— Данный вид деятельности не попадает под ремесленничество. Остается – заявительный принцип или регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).





Для уплаты налога по заявительному принципу гражданин обязательно регистрируется как физическое лицо в налоговой инспекции и получает учетный номер плательщика (УНП). Далее, в зависимости от выбранного вида деятельности, помесячно уплачивает соответствующий налог. Перечень видов деятельности и суммы налогов можно изучить на сайте.





Если вашего вида деятельности нет в перечне услуг по заявительному принципу, остается – регистрация в качестве ИП. Отмечу, что под уплату единого налога попадают четко прописанные виды деятельности. Составлением их реестра занимается Светлогорский райисполком.





В случае отсутствия данного вида деятельности в реестре, он попадает в категорию «Иных видов деятельности», где предусмотрена упрощенная система налогообложения, так называемая «упрощенка». Это 5% с выручки плюс 16% подоходного налога с дохода (выручка минус расходы). Налог уплачивается поквартально.





На сайте ИМНС в перечне видов деятельности физических лиц, попадающих под заявительный принцип, есть некоторые виды заработка, из рекомендованных Никитой. Например, графический дизайн, репетиторство (онлайн-школы, мастер-классы, интенсивы – это репетиторство) и оказание услуг по разработке веб-сайтов.





Ежемесячный налог на них для Светлогорска – 87 бел. руб. в месяц. Деятельность самого Никиты, а также копирайт и электронный маркетинг нуждаются в регистрации ИП и работе по упрощенке.





Так вы будете осуществлять деятельность легально. Но только при условии, что достигли 18 лет. Несовершеннолетние по факту занимаются "незаконной предпринимательской деятельностью". Привлечь их к административной ответственности в силу возраста невозможно. Могут наказать родителей административно, но уже по другой статье.