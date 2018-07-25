В Беларуси существуют "ЛГБТ-картотеки"?

В ночь с 29 на 30 июня это уже имело место. Тогда сотрудники милиции переписали личные данные посетителей клуба, включая место работы. Один из свидетелей милицейской проверки предположил, что это месть за «ЛГБТ-клумбу» возле памятника минского городового. За эту акцию 29 июня суды г. Минска наказали студентов театральной лаборатории Fortinbras штрафами в размере 3 базовых величин.





Как считает юрист правозащитного центра "Весна" Олег Пашкевич, проблема в таких рейдах, кроме непосредственного давления на сообщество, в том, что личные данные представителей ЛГБТ-сообщества собираются для профилирования в структурах МВД. Сотрудники милиции на основании собранных данных формируют базу. В случае совершения преступления, связанного с половой неприкосновенностью, людей, начинают вызывать на допросы и разговоры только на основании того, что они есть в этой базе.





Андрей Завалей, координатор кампании «Дело Пи» памяти Михаила Пищевского, комментируя эту ситуацию сайту "Весны" , отмечает:





"Очевидно, что для белорусского государства ЛГБТ-сообщество до сих является «нежелательной» социальной группой, для них мы «асоциальные элементы». Как и в советские времена, они для каких-то своих внутренних целей ведут «ЛГБТ-картотеку». Сам факт того, что они переписывают паспортные данные посетителей и посетительниц гей-клубов – это нарушение самой процедуры проверки и грубое нарушение права на неприкосновенность частной жизни.





А если учесть, что такие рейды (проверкой их назвать просто невозможно) сопровождаются применением грубой физической силы по отношению к посетителям заведения (работающего абсолютно легально на территории Республики Беларусь, кстати говоря), унижающими человеческое достоинство гомофобными высказываниями со стороны сотрудников правоохранительных органов, то ситуация просто выходит за рамки даже белорусского «правового» государства".





В официальном сообщении ГУВД Мингорисполкома говорится, что "21 июля 2018 года сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, управления по борьбе с экономическими преступлениями, инспекции по делам несовершеннолетних ГУВД Мингорисполкома проверялись места массового отдыха граждан на предмет выявления правонарушений".





Во время каждой милицейской "проверки" у посетителей переписывают паспортные данные, номера телефонов, места работы. При этом никого не задерживают и не составляют протоколов.





"Эти рейды проходят регулярно. В том числе это давление уже ело к тому, что на двухмиллионный Минск остался только один клуб, где проходят ЛГБТ-вечеринки. Облава 21 июля – уже третья за последние пол года, и очевидно, что это связано с гомофобными высказываниями МВД и реакцией на эти высказывания гражданского сообщества. Этот скандал не утихает, Вику Биран судят за опубликованное в Фэйсбуке фото, а тем временем гомофобная банда в Гомеле, которая устраивала сафари на молодых гомосексуальных парней, осталась практически безнаказанной. Очевидно, что государство оказывает давление на тех, кто пытается заявлять о несправедливости и одновременно относится лояльно к преступникам, даже своей рукой проявляя пренебрежение, совершая насилие и беззаконие по отношению к ЛГБТ-людям", — добавляет Андрей Завалей.





23 июля «Радио Свобода» стало известно, что один из посетителей клуба "Бурлеск" был задержан во время проверки и получил 5 базовых штрафа. Задержанный рассказывает:





«Началась облава. Стали во всех проверять паспорта, есть ли восемнадцать. Я дал свой паспорт, но мои данные стали переписывать. Я просто спросил, почему у меня просят паспортные данные. Мне ничего не ответили, ОМОН скрутил, чуть руку не сломали, и отвезли в милицию, в опорный пункт».





По словам задержанного, в опорном пункте в протоколе ему записали правонарушение по двум статьям КоАП - «за то, что якобы был в алкогольной опьянении в публичном месте, и за неповиновение милиции». Отвозили на экспертизу. С опорного пункта его перевели в ИВС, а в понедельник доставили в суд. Как сообщает "Радио Свобода", за что конкретно задержанный получил штраф, он не знает. Никаких документов, кроме квитанции на оплату штрафа, ему в суде не выдали.



