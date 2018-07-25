По информации корреспондента «Белсата» демарш готовят и некоторые другие коллективы.





«Нашествие» много лет является крупнейшим рок-фестивалем, лайн-ап которого полностью состоит из русскоязычных групп. С 2013 года на опен-эйр приезжает военная техника, а спонсором «Нашествия» становится Минобороны РФ. В 2018 году фестиваль пройдет 3-5 августа близ деревни Большое Завидово в Тверской области. И, как ожидалось, впервые за несколько лет на нем не должно было появиться военной техники. Отсутствие милитаристской пропаганды стало условием появления на сцене некоторых российских рок-групп.





Когда стало известно, что выставка военной техники все-таки состоится, вечером 23 июля сразу три группы объявили о невозможности своего выступления. Как предполагают музыканты, решение было принято на уровне руководства. В разговоре с корреспондентом «Белсата» бас-гитарист и менеджер группы «Элизиум» Дмитрий Кузнецов отметил, что изменение условий стало неожиданностью и для продюсеров «Нашествия».





— Организаторы-менеджеры фестиваля изначально были в курсе, что группа «Элизиум» не будет выступать на «Нашествии», так же как и на любом другом мероприятии с милитаристской пропагандой. И до сегодняшнего дня они сами были не в курсе, и, по общению с ними, [мы поняли, что] они сами расстроены участием МО в фестивале не меньше нашего, — сказал Кузнецов.





«Пьяные хиппи прямо с Вудстока отправляются в ад войны»





Фестиваль «Нашествие», 2015 год





Несмотря на то, что подавляющее большинство музыкантов продолжают приезжать на «Нашествие» ввиду своей аполитичности или желания получить новую, более широкую аудиторию, российские рокеры неоднократно высказывались против военщины на фестивалях. В 2015 году, несмотря на лозунг «Рок — это мир, а не война», опен-эйр вновь сопровождался выставкой танков и артиллерии и пролетом истребителей, из-за чего некоторые артисты, в том числе Андрей Макаревич, отказались выступать. По-другому протестовала группа «Тараканы!». Музыканты собрали антивоенный сет специально к фестивалю, в который вошла советская детская антивоенная песня «Солнечный круг».





— Если бы те, кто привел на это поле танки, хотели бы мира, они бы развесили рядом с ними окровавленные кишки, может, какие-то мозги, слезы матерей, выкопали бы братские могилы, — сказал тогда со сцены лидер группы Дмитрий «Сид» Спирин.





В том же году не первой пластинке двойного альбома «Русская мечта» группы «Порнофильмы» вышла песня «Пьяный контракт» с очевидным намеком на «Нашествие», где желающие могли заключить контракт с Минобороны. «Главный спонсор русского рока — министерство обороны страны. Пьяные хиппи прямо с Вудстока отправляются в ад войны», — поется в коротком «боевике».





«Порнофильмы» сейчас — новые главные герои русского панка. Тексты максимально жесткие, в них есть место критике политики государства, общества потребления и милитаризма, в том числе военной авантюры на востоке Украины (как в песне «Русский Христос»). На концерты ходит много подростков и даже поклонники хип-хопа. Идейный вдохновитель «Нашествия» «Наше радио» не может игнорировать популярность группы и периодически берет ее песни в ротацию. «Порнофильмы» также отказались от выступления по соседству с танками и теперь получают в своем сообществе «ВКонтакте» сообщения от фанов со словами поддержки.





Как для фанов, так и для музыкантов важна солидарность. Группа «Йорш» заявляет, что не едет на «Нашествие» еще и ради поддержки позиции коллег по сцене.









— Сейчас же, когда уважаемые нами коллективы открыто заявили об этом своим отказом, мы решили поддержать данную позицию таким вот образом. Это будет честно и по отношению к нашим фанатам, и по отношению к самой идеологии панк-рока, и к самим себе. Одному очень сложно изменить что-то к лучшему, но если есть хотя бы небольшой шанс быть услышанными и поднять волну, то им обязательно нужно воспользоваться. И, возможно, тогда на хороших рок-фестивалях не будет танков и всего прочего, — сказал корреспонденту «Белсата» фронтмен группы «Йорш» Дмитрий Сокол.





Интересно, что другие группы, имеющие независимую от власти позицию по многим общественно-значимым вопросам, Louna, Noize MC или Animal Джаz, пока значатся в списке выступающих. Более того, сегодня в официальной группе Noize MC «ВКонтакте» появился анонс эфира на «Нашем радио» с артистом, посвященного фестивалю.





До недавнего времени на «Нашествии» выступала и одна из самых известных групп в истории русского рока ДДТ. Ее лидер Юрий Шевчук во время первой войны в Чечне в 1990-е годы ездил в северокавказскую республику, встречался с солдатами-срочниками и снимал любительское документальное кино об ужасах войны. В этом году в лайн-апе фестиваля ДДТ отсутствуют.





Отдельная история — реакция публики. На «Нашествие», в последние годы приезжает до 200 тысяч человек. Немало людей едут семьями, фестиваль давно перестал быть «российским Вудстоком», это шоу-бизнес с влиянием крупного капитала и государства. Многие рок-музыканты, попадая в мейнстрим, преследуют свои коммерческие интересы и зарабатывают деньги. Наиболее яркий пример — группа «Ленинград», лидера которого сложно упрекнуть в отсутствии взглядов. Сергей Шнуров регулярно и с иронией высказывается по многим важным инфоповодам, но не отличается концертной чистоплотностью. Любопытно, что участие группы «Ленинград» стало одним из аргументов против проведения фестиваля Kubana на территории России, но не мешает проведению «Нашествия».





«Бесхребетные амёбы»





Фестиваль «Нашествие», 2017 год





Более бедные и принципиальные музыканты критикуют коллег из числа конформистов за участие в одобренных властью мероприятиях.





— Преобладающее большинство так называемого русского рока, так же как большинство хип-хоп или поп-артистов — либо ссыкливые бесхребетные амёбы, либо сами участвуют в государственной пропаганде и рады работают на кремль за жирный кремлёвский рубль, — считает представитель «Элизиума» Дмитрий Кузнецов. — О чём, вы говорите, если эти псевдорокеры до сих играют на мероприятиях «Ночных Волков». Они ведь там как-то встречаются, в глаза друг другу смотрят, и со стыда не сгорают. Научились. Приспособились.





Аналогичное мнение в различных интервью высказывает лидер группы «Порнофильмы» Владимир Котляров. По его мнению, русский рок давно не является музыкой молодости и протеста. Более компромиссную позицию занимает вокалист группы «Йорш». «Возможно, понимают, что одна группа вряд ли что-то решит. Всё мы искры. Но мы можем стать искрами новой зари. Если объединимся», — считает Дмитрий Сокол.