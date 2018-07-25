Спасатели эвакуировали 14 человек из затопленного поселка под Могилевом
Сотрудники МЧС эвакуировали 14 человек из садового товарищества в Могилевском районе, которое после сильных ливней, обрушившихся на восток страны, оказалось затоплено, сообщает телеканал «Беларусь 1».
Река Лахва, которая вышла из берегов в результате разгула стихии, затопила 72 дачных дома и порядка 60 хозпостроек. Дорога, связывавшая местных жителей с Могилевом, и улицы поселка теперь больше напоминают реку, глубина которой достигает полуметра.
Спасатели эвакуировали граждан, нуждавшихся в помощи медиков, с помощью надувных лодок и специальных досок. Среди доставленных на «сушу» – и кот Каспер, которого в рюкзаке вывезла из затопленного дачного товарищества хозяйка.
09:42 25/07/2018
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