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Спасатели эвакуировали 14 человек из затопленного поселка под Могилевом

Сотрудники МЧС эвакуировали 14 человек из садового товарищества в Могилевском районе, которое после сильных ливней, обрушившихся на восток страны, оказалось затоплено, сообщает телеканал «Беларусь 1».

Река Лахва, которая вышла из берегов в результате разгула стихии, затопила 72 дачных дома и порядка 60 хозпостроек. Дорога, связывавшая местных жителей с Могилевом, и улицы поселка теперь больше напоминают реку, глубина которой достигает полуметра.


Спасатели эвакуировали граждан, нуждавшихся в помощи медиков, с помощью надувных лодок и специальных досок. Среди доставленных на «сушу» – и кот Каспер, которого в рюкзаке вывезла из затопленного дачного товарищества хозяйка.

09:42 25/07/2018






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