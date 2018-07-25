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Капремонт дома закончился, а мемориальную доску Дунину-Марцинкевичу не вернули

Жители дома №2/2 по улице имени писателя ждут возвращения памятного знака.

В "Комсомольскую правду" обратились жители дома № 2, корпус 2, по улице Дунина-Марцинкевича, которые переживают: уже несколько месяцев, как из-за ремонта с их подъезда сняли мемориальную дощечку, посвященную известному белорусскому поэту и драматургу Винценту Дунину-Марцинкевичу. Снять-то сняли, а назад не возвращают!

- До ремонта возле 7-го подъезда висела мемориальная доска. Дом покрасили, а доску не повесили. Просим, чтобы она вернулась на прежнее место, - пожаловались жители.


Чтобы разобраться в ситуации, «КП» обратилась в ЖКХ Фрунзенского района Минска. Те сказали, что ремонт еще не закончен, но доску пообещали вернуть.

- Капитальный ремонт продолжится до конца июля. А вот мемориальную доску повесим в конце следующей недели, - заверили в ЖКХ.

Винцент Дунин-Марцинкевич (Викентий Иванович) - белорусский поэт, драматург и театральный деятель XIX века. Написал поэмы «Гапон», «Вечарніцы», «Шчароўскія дажынкi», пьесы «Пiнская шляхта», «Сялянка» и «Залеты».

Как рассказал нам историк Иван Сацукевич, на самом деле улица Дунина-Марцинкевича с белорусским автором никак не связана.

- Улица достаточно новая, появилась где-то в 70-х годах прошлого века, поэтому к Дунинину-Марцинкевичу никакого отношения не имеет. Логичнее, конечно, было бы назвать его именем улицу Фрунзе, на которой Марцинкевич действительно когда-то жил, - пояснил историк.

09:34 25/07/2018






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