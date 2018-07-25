В Гродно обнаружили фрагменты церкви XII века

Об этом сообщил журналистам директор Гродненского историко-археологического музея Юрий Китурко, передает БЕЛТА.





Находка стала возможной благодаря работам по реконструкции Старого Замка, на каждом этапе которых обеспечен археологический надзор.





"Работы на замке продолжают радовать новыми открытиями. Одно из них было сделано во время прокладки теплотрассы к объекту по территории расположенного рядом Нового замка. Во время земляных работ обнаружены остатки Воскресенской церкви, которая, как мы предполагаем, была построена в XII веке", - рассказал Юрий Китурко.





Теперь коммуникации будут прокладываться в обход, а обнаруженные фрагменты станут объектом тщательного изучения, отметила начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович. Эта тема поднята во время круглого стола, посвященного вопросам реконструкции Старого замка.





"С учетом исторической значимости объекта, работы, которые на нем проводятся, вызывают интерес среди жителей страны. С этой целью решено провести круглый стол со всеми заинтересованными: проектировщиками, научными руководителями, строителями, собственником объекта в лице историко-археологического музея, заказчиком, которым выступает облисполком, учеными, а также представителями Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры", - отметила Елена Климович.





Главная цель круглого стола - обсуждение тех вопросов, которые неизбежно возникают в ходе реконструкции. Проектирование велось с конца 1980-х годов. Работы ведутся по проекту Владимира Бочкова. В Гродно планируют воссоздать замок XVI столетия таким, каким он был во времена Стефана Батория. В ходе непосредственно работ, археологических изысканий стали выясняться новые обстоятельства, на основе которых вносились изменения в уже существующий проект.





В частности, принято решение о сохранении второго этажа в пристройке в въездной башне, изменения внесены в проект по устройству средней башни. На обсуждение общественности и ученых вынесен вопрос о том, как должен выглядеть купол на въездной башне. Готовы в Гродно прислушаться и изучить другие предложения по изменению проекта, если они будут надлежащим образом аргументированы.





Главная задача, отмечалось во время круглого стола, - максимально сохранить найденные аутентичные элементы замка. Например, к обнаруженным во время земляных работ элементам застройки замка XII-XIV веков планируется обеспечить доступ туристов из подземного павильона. Работы на Старом замке в Гродно начались в 2017 году.





Сейчас полным ходом ведутся работы по первой очереди реконструкции: завершен котлован под мерную избу, продолжается установка свай, идет строительство над въездными воротами. Завершение первой очереди запланировано на начало 2020 года.





В Гродненской области делается немало шагов по сохранению историко-культурного наследия. Ведутся работы на значимых объектах, в частности в усадьбе Залесье Сморгонского района, в которой жил известный композитор Михаил Клеофас Огинский, а также на Кревском и Гольшанском замках, замках в Новогрудке и Лиде, дворцовом комплексе Святск в Гродненском районе, Коложской церкви в Гродно.