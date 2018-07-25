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Турператор «Натали Турс» вернул беларуским клиентам только 10% долга

Возвращение денег своим несостоявшимся клиентам от российского оператора «Натали Турс» идет со скрипом.

Например, одно из минских турагентств само решает вопросы с туристами, купившими путевку, пишет ТUT.BY. Впрочем, по закону так и должно быть — вся ответственность лежит на том, кто заключал договор. То есть рассчитываться с туристами должны фирмы, где продавали путевку, а не какой-то там российский оператор. А на возвращение денег от «Натали Турс» теперь надеется само турагентство. 

Директор минского представительства «Натали Турс» Ольга Вышинская рассказала, что в первую неделю после аннулирования туров они выплатили часть компенсаций. Но небольшую — всего около 10% суммы, которую компания должна теперь вернуть беларуским партнерам. «Дальнейшие выплаты пока не производятся, так как от нашего партнера [головного офиса в Москве] мы не получили средств на компенсации. По мере их получения будут дальнейшие выплаты. Все выплаты, которые сделаны, были произведены из собственных средств», — говорит она. Никаких планов выплат и минимальной ясности нет. Единственное, что утверждает директор, — «Натали Турс» от обязательств по компенсациям не отказывается. А пока все только ожидают денег из Москвы.

08:47 25/07/2018






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