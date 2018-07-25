Как сообщила официальный представитель Ленинского РОВД г. Могилева Елена Симонова, личности злоумышленников смогли установить сотрудники отдела уголовного розыска.





— Оказалось, что владелец пригнал автомобиль приятелю для ремонта. Но дня друзьям не хватило, машину пришлось оставить до утра в переулке Ямницком. Когда приятель владельца авто вышел покурить, машину на оставленном месте не увидел. Обойдя несколько смежных улиц, он обнаружил, что ее катят неизвестные, — рассказала Елена Симонова.





Когда мужчина попытался выяснить, что происходит, угонщики разбили в машине стекло, а после, схватив канистру с бензином, угрожали ее поджечь. — Примечательно, что больше мужчин усердствовала 46-летняя женщина, неработающая, ранее неоднократно судимая за кражи могилевчанка. Еще два приятеля, ранее судимые 25 и 38 лет, всячески ее подбадривали, — уточнила Елена Симонова.





Подозреваемые задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Угон транспортного средства группой лиц наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет.