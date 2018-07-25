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Трое могилевчан укатили машину. Когда хозяин попытался выяснить, что происходит, они стали угрожать, что подожгут ее при помощи бензина

Трое могилевчан угнали машину и угрожали ее поджечь.

Как сообщила официальный представитель Ленинского РОВД г. Могилева Елена Симонова, личности злоумышленников смогли установить сотрудники отдела уголовного розыска.

— Оказалось, что владелец пригнал автомобиль приятелю для ремонта. Но дня друзьям не хватило, машину пришлось оставить до утра в переулке Ямницком. Когда приятель владельца авто вышел покурить, машину на оставленном месте не увидел. Обойдя несколько смежных улиц, он обнаружил, что ее катят неизвестные, — рассказала Елена Симонова. 

Когда мужчина попытался выяснить, что происходит, угонщики разбили в машине стекло, а после, схватив канистру с бензином, угрожали ее поджечь. — Примечательно, что больше мужчин усердствовала 46-летняя женщина, неработающая, ранее неоднократно судимая за кражи могилевчанка. Еще два приятеля, ранее судимые 25 и 38 лет, всячески ее подбадривали, — уточнила Елена Симонова.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Угон транспортного средства группой лиц наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Могилевские Ведомости

08:42 25/07/2018






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