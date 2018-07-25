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Вдогонку: с "банды Молнара" взыщут 322 тысячи рублей

Более 322 тысяч рублей ущерба взыщут с бобруйской «банды Молнара», сообщила БЕЛТАпрокурор отдела прокуратуры Могилевской области по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам Ольга Молодид.

Прокуратура Могилевской области направила в суд исковое заявление о взыскании суммы дохода, полученного в результате незаконной предпринимательской деятельности, с участников организованной преступной группы под руководством Сергея Молнара в размере 322 877 рублей. Могилевский областной суд исковые требования удовлетворил в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.

Сергей Молнар и несколько его сообщников признаны виновными в совершении особо тяжких преступлений, в том числе предусмотренного ч.3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой). Участники преступных групп, подконтрольных Молнару, на ряду с другими преступлениями с 2009 по 2014 год вели в Бобруйске незаконную предпринимательскую деятельность по оказанию риелторских и юридических услуг без образования юридического лица и без лицензии.

Сергей Молнар и его подельники были приговорены к длительным срокам — от 5 до 18 лет лишения свободы.

Участники банды занимались разбоями, грабежами, вымогательством, мошенничеством, похищениями людей и другими преступлениями.
07:58 25/07/2018






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