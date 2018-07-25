В Голландии 11 младенцев умерли после эксперимента с Виагрой

Исследование проводилось в 10 больницах в Нидерландах. 93 беременные женщины принимали сильденафил (торговая марка Виагра), который, по мнению специалистов Медицинского центра Амстердамского университета, должен был способствовать лучшей циркуляции крови через плаценту, способствуя росту ребенка.





Отмечается, что прогноз касательно развития плода всех участвовавших в эксперименте женщин был плохим.





Также сообщается, что аналогичные испытания перед этим были проведены на крысах и показали положительный результат.





Испытание было прекращено на прошлой неделе, когда независимый комитет, контролирующий исследование, обнаружил, что в результате эксперимента стало рождаться больше детей, чем ожидалось, с проблемами легких. Всего родилось 17 таких детей, 11 из них скончались.





В этом же эксперименте участвовали женщины, которые принимали плацебо. У трех из них родились дети с такими же проблемами легких, однако они не умерли.





От 10 до 15 женщин ждут информации, чтобы узнать, пострадал ли их ребенок.





В интервью голландской ежедневной газете De Volkskrant руководитель исследования, гинеколог Вессель Ганзевурт сказал: «Мы хотели показать, что это эффективный способ стимулировать рост ребенка. Но произошло обратное. Я в шоке. Последнее, чего мы хотели, - нанести вред пациентам".





Голландские специалисты уже предупредили своих канадских коллег, которые проводят аналогичный эксперимент.



