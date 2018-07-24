Не поверите: на среду объявлено штормовое предупреждение





В дневные часы 25 июля на большей части территории ожидаются грозы, в отдельных районах при грозах сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду.

В Минске днем по городу ожидается гроза, при грозе — усиление ветра порывами до 14 метров в секунду.







Рекомендации МЧС для населения при грозе:

Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.





Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.





Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.





Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.



