Не поверите: на среду объявлено штормовое предупреждение
Днем 25 июля, в среду, на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, в отдельных районах при грозах сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. Объявлено штормовое предупреждение, сообщают синоптики и МЧС.
В дневные часы 25 июля на большей части территории ожидаются грозы, в отдельных районах при грозах сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду.
В Минске днем по городу ожидается гроза, при грозе — усиление ветра порывами до 14 метров в секунду.
Рекомендации МЧС для населения при грозе:
Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.
Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.
Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
23:40 24/07/2018
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