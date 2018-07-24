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"Черные копатели" в Солигорском районе дали наводку археологам

17 веков – столько пролежали в земле артефакты, которые нашли белорусские учёные. В деревне Ясковичи Солигорского района обнаружено целое поселение, которое поможет доказать, что славяне произошли из нашего Полесья.

Раскопки в Солигорском районе: найденные артефакты доказывают, что славяне произошли из Полесья.

Кстати, это последний этнос, корни которого до сих пор не определены окончательно, передает ОНТ. 
Посуда, украшения, монеты и оружие – всё, чем пользовались наши предки, прекрасно сохранилось. Это место рядом с деревней Ясковичи открыли в прошлом году, когда поймали «чёрных копателей». За разведку взялись историки Национальной академии наук. А в этом сезоне на археологическом фронте трудятся студенты истфака БГУ. Интерес проявили и коллеги из Польши.

Гжегаш Рачковский, научный сотрудник Варшавского исторического музея: «Период, которому принадлежит этот памятник очень мало изучен. Население про-славянского круга существует также и на территории Польши. Поэтому знания, которые я получаю здесь, очень полезны для понимания в целом картины тех далёких лет».

Вот, к примеру, самая старая вещь – фибула – застёжка для мужской одежды. Именно она указывает на возраст поселения. А наконечник ножен меча с изображением Одина – самый молодой экспонат. Вероятнее всего именно предки немцев – готы – разорили это место в V веке нашей эры. Точный возраст ещё предстоит установить, но уже сейчас историки предполагают, что нашли ту самую прародину славян.

Вадим Белевец, доцент кафедры исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук: «Гэтае даследванне пераводзіць гіпотэзу ў разрад тэорый, якія маюць дастаткова моцнае абгрунтаванне. Магчыма, з часам мы зможам казаць, што карані гістарычныя славянскага народа, калыска славян знаходзіцца ўСярэднім Падняпроўіі беларускім Палессі».
Пока официальными истоками славян считают пражскую культуру. Но исследования великого белого пятна – так называют историки Полесье –имеет большие перспективы. Подобные поселения открыли и наши соседи на Киевщине. Правда, чтобы основательно взяться за проблему этногенеза, говорят учёные, нужна государственная комплексная программа.

К моменту выхода сюжета в эфир, этот раскоп полностью засыпали и сравняли с землёй. Каждый из 350 метров учёные полностью изучили и нанесли на специальные карты. Сюда историки вернутся лишь следующим летом, чтобы продолжить раскопки. Они уверенны – работы здесь хватит на ближайшее десятилетие.


23:15 24/07/2018






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