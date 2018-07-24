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Прокуратура пообещала приостановить работы на Военном кладбище

Как сообщила прокуратура города Минска, благоустройство Военного кладбища происходило с нарушениями законодательства об охране историко-культурного наследия. Об этом написано в ответе ведомства на обращение историка Змитера Крымовского, пишет Радио Свабода.

В ответе говорится, что под видом благоустройства полностью или частично были демонтированы надгробные кресты, сооружения и ограждения. Демонтаж происходил без согласования с Министерством культуры, разрушение можно было заменить покраской или «ликвидацией незначительных повреждений».

Прокуратура пообещала отреагировать на выявленные нарушения, в том числе через «приостановление работ по реконструкции кладбища».


Источник:
22:41 24/07/2018






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