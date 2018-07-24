Прокуратура пообещала приостановить работы на Военном кладбище

В ответе говорится, что под видом благоустройства полностью или частично были демонтированы надгробные кресты, сооружения и ограждения. Демонтаж происходил без согласования с Министерством культуры, разрушение можно было заменить покраской или «ликвидацией незначительных повреждений».





Прокуратура пообещала отреагировать на выявленные нарушения, в том числе через «приостановление работ по реконструкции кладбища».



