«В список будут включены автомобили категории технического регламента Таможенного союза „М1“. В нее входят все легковые машины, которые используются для перевозки пассажиров и имеют, помимо водительского, не более восьми мест для сидения», — пишут «Известия».





Забирать машины у владельцев военные смогут только в случае объявления военного положения. Транспорт передадут военным частям, но в районы боевых действий направлять не собираются. Пользоваться машинами военные смогут только до тех пор, пока не получат собственный транспорт. После этого автомобили возвратят хозяевам. Владельцам также должны будут выплатить компенсацию на основании срока эксплуатации и полученных машиной повреждений.









Помимо этого все легковые машины планируют поставить на учет в военкомате и завести на них «карточку технического автомата». Информацию о машинах спецтехнике юридических лиц в военкоматы, согласно проекту приказа, будут передавать ГИБДД, Гостехнадзор, Росстат и Федеральная налоговая служба.





Поправки в данный момент проходят согласование и антикоррупционную экспертизу.



