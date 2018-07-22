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Секс-трафик перекрыли правоохранители Беларуси и Израиля. Глава группировки арестован в Беларуси

В Израиле задержаны пятеро граждан этой страны, которые подозреваются в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщает belmir.by со ссылкой на Jerusalem Post.

Арестам предшествовало тайное расследование, проведенное местной полицией в сотрудничестве с Интерполом и белорусскими правоохранителями.

Пятеро задержанных предположительно организовали преступную схему, в соответствии с которой в Израиль для работы в местной секс-индустрии завозились девушки из Беларуси.

Все арестованные – иммигранты из бывшего Советского Союза. В настоящее время их допрашивают, нахождение под стражей продлено на несколько дней.

Результатом расследования стало задержание еще одного подозреваемого по делу, и оно, по-видимому, будет не последним. Глава группировки, 57-летний израильтянин, также арестован в Беларуси.

Установлено местонахождение девушек, которые были завезены в Израиль для эксплуатации к этому моменту, все они находятся сейчас в полиции.


20:28 24/07/2018






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