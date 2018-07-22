Об этом сообщает belmir.by со ссылкой на Jerusalem Post.





Арестам предшествовало тайное расследование, проведенное местной полицией в сотрудничестве с Интерполом и белорусскими правоохранителями.





Пятеро задержанных предположительно организовали преступную схему, в соответствии с которой в Израиль для работы в местной секс-индустрии завозились девушки из Беларуси.





Все арестованные – иммигранты из бывшего Советского Союза. В настоящее время их допрашивают, нахождение под стражей продлено на несколько дней.





Результатом расследования стало задержание еще одного подозреваемого по делу, и оно, по-видимому, будет не последним. Глава группировки, 57-летний израильтянин, также арестован в Беларуси.





Установлено местонахождение девушек, которые были завезены в Израиль для эксплуатации к этому моменту, все они находятся сейчас в полиции.



