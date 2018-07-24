«В рамках программы мероприятий, приуроченных ко Дню города, 29 июля в указанном месте состоится запланированный праздничный концерт творческих коллективов Бреста „Я песню тебе посвящаю“», — указано в ответе из горисполкома.





В беседе Роман Кисляк сообщил, что в связи с отказом активисты подали новую заявку на проведение митинга в другой день.





Напомним, 29 апреля на окраине Бреста в парке Воинов-интернационалистов прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек.







