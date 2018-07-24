В Бресте из-за праздника День города власти не разрешили митинг против аккумуляторного завода
Брестский горисполком не разрешил провести в парке воинов-интернационалистов митинг против строительства аккумуляторного завода. Об этом сообщил один из заявителей мероприятия, правозащитник Роман Кисляк. Второй городской митинг заявлялся на последнее воскресенье июля, когда в Бресте будут проходить праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Это и стало причиной для отказа.
«В рамках программы мероприятий, приуроченных ко Дню города, 29 июля в указанном месте состоится запланированный праздничный концерт творческих коллективов Бреста „Я песню тебе посвящаю“», — указано в ответе из горисполкома.
В беседе Роман Кисляк сообщил, что в связи с отказом активисты подали новую заявку на проведение митинга в другой день.
Напомним, 29 апреля на окраине Бреста в парке Воинов-интернационалистов прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек.
Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Вопросом строительства обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Главное, что волнует людей, — это оценка воздействия на окружающую среду. Однако проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия», пишет realbrest.by
19:43 24/07/2018
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