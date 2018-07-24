Почтовый самолет Transaviabaltika совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту Минск
Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе аэропорта. Инцидент произошел сегодня ориентировочно в 9.30.
"Аварийная посадка самолета компании Transaviabaltika, почтовый рейс Вильнюс-Минск, была совершена по техническим причинам. Была выполнена эвакуация воздушного судна", - рассказали в пресс-службе. Пострадавших в результате аварийной посадки нет, воздушное судно не повреждено.
18:39 24/07/2018
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