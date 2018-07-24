Radio Svaboda svaboda.org

Почтовый самолет Transaviabaltika совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту Минск

Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе аэропорта. Инцидент произошел сегодня ориентировочно в 9.30.