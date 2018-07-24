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Какие правила в одежде должны соблюдать члены королевской семьи. Герцоги могут носить джинсы, когда выгуливают собак

Так, например, принц Джордж, сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, всегда должен носить шорты на публике, потому что считается, что в длинных брюках ходят дети из среднего класса и провинциалы.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на The Sun.

«Герцогиня Кембриджская должна думать не только о своем наряде, но и о нарядах своих детей.

Одевая их, она обязана учитывать баланс между королевским и пролетарским стилем», - поделился специалист по этикету Уилльям Хенсон.


Также он рассказал, что королева Елизавета почти всегда ходит в перчатках из-за практичности.

По его словам, перчатки предотвращают передачу микробов, ведь в течение дня королева общается со многими людьми, и ей часто пожимают руку.

Вдобавок другой эксперт Грант Харрольд объяснил, почему Кейт Миддлтон надевает тиару на официальные мероприятия.

«По традиции, тиара на голове - это признак статичности и знак того, что девушка уже замужем и не ищет себе спутника.

Для мужчин это было очевидным сигналом, что не нужно знакомиться с девушкой», - пояснил Харрольд.

Он также рассказал, что герцоги могут носить джинсы только в исключительных случаях, например, когда они выгуливают собак.
В мае сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали провинциалом за то, что он появился на королевской свадьбе в брюках.

Четырехлетний Джордж пришел на свадьбу принца Уильяма и Меган Маркл в миниатюрной копии униформы вооруженных сил Великобритании Blues and Royals, в которую также были одеты его отец Уильям и дядя Гарри.

Эксперты заявили, что выбор такого костюма для ребенка вполне объясним, однако эта одежда слишком «взрослая» и «подавляет детскую невинность».


18:09 24/07/2018






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