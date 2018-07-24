Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на The Sun.





«Герцогиня Кембриджская должна думать не только о своем наряде, но и о нарядах своих детей.





Одевая их, она обязана учитывать баланс между королевским и пролетарским стилем», - поделился специалист по этикету Уилльям Хенсон.









Также он рассказал, что королева Елизавета почти всегда ходит в перчатках из-за практичности.





По его словам, перчатки предотвращают передачу микробов, ведь в течение дня королева общается со многими людьми, и ей часто пожимают руку.





Вдобавок другой эксперт Грант Харрольд объяснил, почему Кейт Миддлтон надевает тиару на официальные мероприятия.





«По традиции, тиара на голове - это признак статичности и знак того, что девушка уже замужем и не ищет себе спутника.





Для мужчин это было очевидным сигналом, что не нужно знакомиться с девушкой», - пояснил Харрольд.





Он также рассказал, что герцоги могут носить джинсы только в исключительных случаях, например, когда они выгуливают собак.

В мае сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали провинциалом за то, что он появился на королевской свадьбе в брюках.





Четырехлетний Джордж пришел на свадьбу принца Уильяма и Меган Маркл в миниатюрной копии униформы вооруженных сил Великобритании Blues and Royals, в которую также были одеты его отец Уильям и дядя Гарри.





Эксперты заявили, что выбор такого костюма для ребенка вполне объясним, однако эта одежда слишком «взрослая» и «подавляет детскую невинность».



