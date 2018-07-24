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Стало известно, во сколько в этом году обойдется хадж белорусским мусульманам

Ежегодно тысячи мусульман устремляются в Саудовскую Аравию, чтобы совершить хадж. Время проведения хаджа определяется по Исламскому календарю, а точные даты меняются из года в год. В 2018 году паломничество начнется 12 августа и продлится до 2 сентября.

Стало известно, во сколько в этом году обойдется хадж белорусским мусульманам
"День Арафат" выпадает на девятое число месяца и считается самым важным днем хаджа, в который мусульманин должен остерегаться любых промахов и ошибок. В этом году основной день хаджа приходится на 19 августа. Белорусским мусульманам предлагаются два варианта вылетак священной Каабе – и, естественно, оба включают в себя 19 августа.

Как сообщает сайт Минской соборной мечети, хадж формата «эконом» продлится с 11 по 31 августа и предусматривает вылет из Москвы. Он обойдется паломникам в 2500 долларов.

Хадж формата «стандарт» более вдумчивый и основательный – с 5 по 31 августа. Зато вылет из Минска. Стоимость – 2900 долларов. 

По сведениям, «Белорусского партизана» для особых паломников есть формат «все включено». Стоимость варьируется в зависимости от пожеланий заказчика.

Напомним, что Ислам состоит из пяти столпов. Первый столп – шахада, свидетельство, что нет божества кроме Единого Аллаха и Мухаммад – Его Посланник. Второй – ежедневный пятикратный намаз, третий – выплачивание закята (своеобразного налога), четвёртый – пост в месяц рамазан, и пятый – совершение паломничества – Хаджа, имеющим на это возможность. 

Мусульмане считают, что нельзя откладывать совершения Хаджа тому, кто обладает этой возможностью. Кто умрёт, не успев совершить Хадж, хотя имел на то возможность, в Судный день предстанет перед Аллахом ослушником, ибо не выполнил свой долг перед Ним.

Хадж — это целый ряд обязательных обрядов, выполнение которых, как считается, приближает мусульманина к Аллаху и символизирует веру, единство и равенство паломников.

В этот обряд входит стояние в долине Арафат в состоянии ихрам в День Арафа и совершение обряда таваф (обход Каабы). Кстати. Женщины могут поехать в хадж только в сопровождении мужчин – мужа, отца или брата.

Можно ли православному, католику, атеисту поехать на хадж в качестве туриста или человека, только присматривающегося к исламу?

Нельзя.

Обязательные условия для хаджа такие: 

1. Исповедование ислама.

2. Достижение совершеннолетия.

3. Здравость рассудка.

4. Личная свобода (рабы не могут совершать хадж).

5. Безопасность пути.

6. Материальная и физическая возможность.

Последнее условие позволяет многим белорусским мусульманам только мечтать о том, чтобы увидеть Мекку и Медину. Минимум 3 тысячи долларов на поездку это я белорусских реалий слишком большая сумма. Потому белорусские группы в хадже обычно не многочисленные.


"Белорусский партизан"
18:07 24/07/2018






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