По мнению бизнес-сообщества, манипулирование общественным мнением при реализации инвестпроектов имеет признаки недобросовестной конкуренции, пишет Ежедневник





Этой деятельностью в последнее время слишком активно занимаются многочисленные экологические организации, которые, как заявляют в РСПП, подрывают инвестиционный климат в стране.





Участники круглого стола «Использование общественного мнения, как фактора недобросовестной конкуренции при реализации инвестиционных проектов» рассмотрели проблему формирования благоприятного информационного климата в стране в части активного развития инвестиционной деятельности.





Они отметили, что в последнее время наблюдается негативная тенденция искусственного нагнетания общественного мнения, манипулирования им, настраивание местного населения против инвесторов.





В качестве примеров организаторы круглого стола – представители Белорусской научно-промышленной ассоциации привели протесты местных жителей при строительстве завода «Амкодор-Маш» в Колодищах, производства беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК, возведение компанией «АйПауэр» аккумуляторного завода в Бресте.





Они считают, что сложившаяся ситуация в целом негативно влияет на инвестиционную среду в Беларуси. А ведь сегодня перед Беларусью стоит задача к концу следующей пятилетки увеличить объемы ВВП до 100 млрд долларов.





По мнению участников «круглого стола» этой задачи можно добиться только привлечением в страну инвестиций, как иностранных, так и внутренних, развития малого и среднего производственного бизнеса, создания новых, высокопроизводительных, конкурентоспособных предприятий на современной технологической базе, реформирования сектора государственных предприятий.





Деловое сообщество подчеркивает, что в Беларуси сегодня на достаточном уровне сформирована нормативно-правовая база для привлечения инвесторов.





Вместе с тем, в последнее время, в том числе и в Беларуси, становится актуальной проблема «информационных войн» в части ее влияния на экономические процессы, а особенно при реализации инвестиционных проектов.





Отмечается, что основным инструментом влияния на мнение общественности становится манипулирование информацией в рамках экологической проблематики, что в результате влечет снижение привлекательности инвестиционного проекта.





Таким образом, деловое сообщество считает, что требуется проанализировать правомерность и «токсичность» экологических организаций и ассоциаций, действующих в стране.





Кроме этого, эксперты предлагают сформировать независимый совет, состоящий из представителей государственных органов экологии и общественных организаций для проведения экологического «скрининга» инвестиционных проектов при возникновении спорных вопросов в ходе их реализации.





Очень важно к тому же создать правовой механизм, уверены представители бизнес-союзов, который бы обеспечивал баланс интересов и защиту каждой из сторон информационного взаимодействия: органов власти, общественности, инвестора.





В качестве основы предлагается использовать международный опыт, в том числе опыт финансовых корпораций, который позволяет удовлетворить запрос общественности, при этом в случае необоснованности и не правомерности требований общества, в дальнейшем защитить инвестора от необоснованных мониторингов проверок и угроз.





На взгляд делового сообщества, требуется выработка правового механизма реагирования на потребительский экстремизм, в том числе в рамках обращения граждан, а также на организацию точек информационной напряженности по различным каналам, в том числе в социальных сетях, мессенджерах и СМИ (определить ответственность за организацию и проведение такой работы).









Крайне важно, подчеркнули эксперты и представители деловых кругов, выработать механизмы противодействия необоснованным требованиям отдельных граждан, которые искусственно нагнетают обстановку, провоцируя своими необоснованными заявлениями мероприятия контролирующих органов.





Отмечается, что деловое сообщество выступает за полноценное взаимодействие предпринимателей и местных жителей, а также общественных организаций и органов госуправления при разработке и реализации инвестиционных проектов.





В этой связи они считают необходимым обратиться в Совет по развитию предпринимательства с предложением рассматривать вопросы защиты прав конкретных инвесторов при манипулировании общественным мнением, имеющим признаки недобросовестной конкуренции и оказывающим негативное влияние на ход реализации инвестиционного проекта.





Также предложения-рекомендации решено направить в госорганы.