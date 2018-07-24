Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Самый древний в мире белорусский "Букварь" празднует 400-летие

Самый древний в мире «Букварь» празднует юбилей. 400 лет назад учебник под таким названием первыми в мире напечатали белорусы.

Книгу, изданную в 1618 году в типографии виленского Свято-Духова православного братства, исследователи обнаружили в закрытой библиотеке британских юристов, передает belarus24.by

Именно белорусы ввели в обиход слово «букварь». После издания учебника его название вошло в десятки языков. В мире сохранилось всего два экземпляра первого «Букваря». Один в Лондоне, второй, неполный, в Королевской библиотеке Копенгагена 

17:50 24/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё