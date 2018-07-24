Книгу, изданную в 1618 году в типографии виленского Свято-Духова православного братства, исследователи обнаружили в закрытой библиотеке британских юристов, передает belarus24.by





Именно белорусы ввели в обиход слово «букварь». После издания учебника его название вошло в десятки языков. В мире сохранилось всего два экземпляра первого «Букваря». Один в Лондоне, второй, неполный, в Королевской библиотеке Копенгагена