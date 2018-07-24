Поезд отрезал голову пенсионеру-инвалиду под Гомелем
Мужчина погиб под колесами дизель-поезда в Гомельском районе.
Трагедия произошла 23 июля около 20.50 на станции Зябровка.
58-летний мужчина, инвалид 3-й группы, незадолго до случившегося употреблял спиртное. Затем отправился на платформу и лег под вагон стоящего поезда "Куток-Гомель". Машинисты не заметили лежащего под вагоном человека. В результате ему отрезало движущимся поездом голову.
"Основная рассматриваемая версия произошедшего - суицид", - сообщил БелТА Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.
16:25 24/07/2018
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