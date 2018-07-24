Поезд отрезал голову пенсионеру-инвалиду под Гомелем

Трагедия произошла 23 июля около 20.50 на станции Зябровка.





58-летний мужчина, инвалид 3-й группы, незадолго до случившегося употреблял спиртное. Затем отправился на платформу и лег под вагон стоящего поезда "Куток-Гомель". Машинисты не заметили лежащего под вагоном человека. В результате ему отрезало движущимся поездом голову.



