Спасенные из тайской пещеры дети стали монахами
Спасенные из тайской пещеры мальчики стали на время монахами. Дети пообещали сделать это в память о погибшем во время спасательной операции дайвере и сдержали слово.
В Сети появилось видео, где спасенные дети молятся и ставят свечи в память о погибшем спасателе.
Монахами они стали на время, чтобы выразить благодарность за свое спасение. До недавнего времени пострадавшие находились в больнице, где врачи оказывали им необходимую помощь.
Также стало известно, что дайверы из Австралии, принимавшие участие в спасательной операции в тайской пещере, были удостоены государственных наград, передает oane.ws
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15:41 24/07/2018
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