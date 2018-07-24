Спасенные из тайской пещеры дети стали монахами

В Сети появилось видео, где спасенные дети молятся и ставят свечи в память о погибшем спасателе.









Монахами они стали на время, чтобы выразить благодарность за свое спасение. До недавнего времени пострадавшие находились в больнице, где врачи оказывали им необходимую помощь.



