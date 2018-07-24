В совокупности это небесное явление будет длиться около часа и 43 минуты, но частичное затмение до и после полной фазы будет длиться еще час и шесть минут, пишет СNN.





Кроме того, полная луна во время затмения перекрасится в драматичный цвет. В зависимости от погодных условий "кровавая луна" может быть ржавой, кирпичной или красной.





"Луна не всегда находится в идеальном соответствии с Солнцем и Землей, поэтому мы не получаем лунного затмения в каждом лунном цикле, - сказал Брэд Такер, астроном из Исследовательской школы астрономии и астрофизики Австралийского национального университета. - Вы увидите, как восход солнца и закат Земли освещают поверхность Луны - на расстоянии более 350 000 км. Если бы вы были на Луне, вы бы увидели полное солнечное затмение, поскольку Земля блокировала бы Солнце".









Эта полная луна в июле также известна как "мини-луна", потому что она находится на самом далеком расстоянии от Земли и кажется маленькой.





Люди в Австралии, Новой Зеландии, Европе, Африке и Азии будут иметь лучшую возможность для наблюдения затмения, в то время как заключительные этапы явления после захода солнца будут видны в некоторых частях Южной Америки.





Для тех, кто находится на Ближнем Востоке и на Мадагаскаре, затмение будет происходить около полуночи, а люди в Европе и Африке будут иметь лучший вид между закатом и полночью. Азия, Индонезия и Австралия увидят это между полуночью и восходом солнца в субботу.





А вот Северная Америка, большая часть Тихого океана и большая часть Арктики ничего не заметят, пишет obozrevatel.com





Лунное затмение 27 июля 2018 года можно будет наблюдать и в Беларуси. Начало затмения – в 20:13 27 июля по минскому времени, полная фаза будет наблюдаться с 22:30 27 июля до 01:14 часов 28 июля, а в 02:31 28 июля Луна полностью выйдет из земной тени.





Правда, если будет также облачно, как в последние пару недель, то наблюдать "затмение века" будет, мягко говоря, проблематично.