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В Минске устроили показательный суд над 11-летним мальчиком

Судья суда Первомайского района Минска Виктория Макуха  рассмотрела вопрос о направлении 11-летнего школьника в специальное учебно-воспитательное учреждение.

Сообщается, что мальчик неоднократно совершал мелкое хищение и кражи чужого имущества и денежных средств. Сотрудники органов внутренних дел проводили с ним индивидуальную профилактическую работу, его поведение неоднократно рассматривалось на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних администрации Первомайского района столицы.

Воспитательные и разъяснительные беседы проводились и с родителями. Более того, мать подростка неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 9.4 КоАП РБ («Невыполнение обязанностей по воспитанию детей»). 

Мальчик был предупрежден, что в случае систематического совершения им противоправных действий, он может быть направлен в специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение.

В связи с тем, что ребенок игнорировал проводимую инспекторами инспекции по делам несовершеннолетних индивидуальную профилактическую работу, продолжал совершать кражи, комиссия по делам несовершеннолетних ходатайствовала о направлении его в специальное учебно-воспитательное учреждение.


Суд Первомайского района Минска вынес решение о направлении подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение сроком на два года.

На выездном заседании суда присутствовали другие подростки, которые совершали подобные правонарушения, с которыми также проводится индивидуальная профилактическая работа. На наглядном примере им показали, что может с ними произойти, если не начать исправляться.

15:11 24/07/2018






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