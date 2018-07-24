В Минске устроили показательный суд над 11-летним мальчиком

Сообщается , что мальчик неоднократно совершал мелкое хищение и кражи чужого имущества и денежных средств. Сотрудники органов внутренних дел проводили с ним индивидуальную профилактическую работу, его поведение неоднократно рассматривалось на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних администрации Первомайского района столицы.





Воспитательные и разъяснительные беседы проводились и с родителями. Более того, мать подростка неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 9.4 КоАП РБ («Невыполнение обязанностей по воспитанию детей»).





Мальчик был предупрежден, что в случае систематического совершения им противоправных действий, он может быть направлен в специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение.





В связи с тем, что ребенок игнорировал проводимую инспекторами инспекции по делам несовершеннолетних индивидуальную профилактическую работу, продолжал совершать кражи, комиссия по делам несовершеннолетних ходатайствовала о направлении его в специальное учебно-воспитательное учреждение.









Суд Первомайского района Минска вынес решение о направлении подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение сроком на два года.





На выездном заседании суда присутствовали другие подростки, которые совершали подобные правонарушения, с которыми также проводится индивидуальная профилактическая работа. На наглядном примере им показали, что может с ними произойти, если не начать исправляться.