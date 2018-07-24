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ТБМ призывает во время переписи населения-2019 называть родным белорусский язык

Обращение в связи с предстоящей в 2019 году переписью населения разместила у себя в фейсбуке председатель ТБМ (Общества белорусского языка) депутат Национального собрания Елена Анисим.

ТБМ призывает во время переписи населения-2019 называть родным белорусский язык
"В 2019 году состоится очередная перепись населения нашей страны. Один из важных вопросов касается самоидентификации белорусов и непосредственно связан с национальной безопасностью страны. Это вопрос о родном языке.

Мы предлагаем вам независимо от ваших политических и религиозных взглядов, а также национальности при проведении переписи разговаривать с переписчиками на белорусском языке, заполнять опросные листы на белорусском языке и указывать свой родной язык так: белорусский.

Тем самым вы засвидетельствуете свою принадлежность к истории и культуре нашего народа, поддержите белорусский язык и посодействуете укреплению независимости и национальной безопасности Республики Беларусь", - говорится в обращении. 



14:27 24/07/2018






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