"В 2019 году состоится очередная перепись населения нашей страны. Один из важных вопросов касается самоидентификации белорусов и непосредственно связан с национальной безопасностью страны. Это вопрос о родном языке.





Мы предлагаем вам независимо от ваших политических и религиозных взглядов, а также национальности при проведении переписи разговаривать с переписчиками на белорусском языке, заполнять опросные листы на белорусском языке и указывать свой родной язык так: белорусский.





Тем самым вы засвидетельствуете свою принадлежность к истории и культуре нашего народа, поддержите белорусский язык и посодействуете укреплению независимости и национальной безопасности Республики Беларусь", - говорится в обращении.







