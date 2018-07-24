Из Стены Плача в Иерусалиме выпал 100-килограммовый камень

Пресс-служба мэрии распространила комментарий градоначальника Иерусалима Нира Барката по поводу инцидента возле главной святыни иудаизма.





В нем, в частности, мэр расценил случившееся как чудо. "Камень весом в сто килограммов упал рядом с молящимися, но никто не пострадал", — говорится в комментарии Барката.





Вместе с тем мэр в своем комментарии сообщает о намерении потребовать от офиса премьер-министра, в ведении которого находится святыня, расширить периодические инспекции ответственных служб, с тем "чтобы предотвратить разрушение Стены и снизить риски подобных происшествий".









Сейчас доступ к площадке общих молитв закрыт. Сотрудники управления древности работают на месте с целью оценить ущерб, передает РИА Новости







