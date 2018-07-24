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Из Стены Плача в Иерусалиме выпал 100-килограммовый камень

Камень раскололся возле одной из молившихся на месте женщин, однако не причинил ей вреда.

Пресс-служба мэрии распространила комментарий градоначальника Иерусалима Нира Барката по поводу инцидента возле главной святыни иудаизма. 

В нем, в частности, мэр расценил случившееся как чудо. "Камень весом в сто килограммов упал рядом с молящимися, но никто не пострадал", — говорится в комментарии Барката.

Вместе с тем мэр в своем комментарии сообщает о намерении потребовать от офиса премьер-министра, в ведении которого находится святыня, расширить периодические инспекции ответственных служб, с тем "чтобы предотвратить разрушение Стены и снизить риски подобных происшествий".


Сейчас доступ к площадке общих молитв закрыт. Сотрудники управления древности работают на месте с целью оценить ущерб, передает РИА Новости.



14:22 24/07/2018






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